В Павлодарской области оштрафовали родителей доведенных до истощения детей

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ПАВЛОДАР. 1 МАРТА - Как наказали родителей, которые не заботились о детях, сообщили в суде по делам несовершеннолетних, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Два дела суд рассмотрел в отношении матери и отца малышей по части 1 статьи 127 КоАП РК, сообщает Павлодар-онлайн

З., являясь матерью четырех несовершеннолетних детей, своим поведением, безразличным отношением к своим малолетним детям создала неблагоприятную обстановку, не осуществляла надлежащий уход и заботу, не принимает меры для создания нормальных условий для проживания и развития детей: в квартире антисанитария, отсутствуют продукты питания. Также З. не приняла мер для обследования детей в медицинском учреждении, прохождения необходимого лечения. Несовершеннолетние дети не состоят ни в одной из поликлиник города, хотя в срочном порядке нуждаются в медицинском осмотре и лечении", - сообщили в суде.

Глава семейства, как оказалось, записан отцом только старшего ребенка 2014 года рождения, который не закреплен ни за одной из школ. В управлении здравоохранения также сообщали, что мужчина состоит на учете у нарколога.

Родители детей в суде признали свою вину и пообещали исправиться. В качестве наказания по статье 127 предусмотрен штраф 10 МРП. По результатам рассмотрения материалов мать и отца оштрафовали. С учетом их материального положения сумму штрафа снизили на 30%. Семью взяли на контроль и учет. Поведение матери рассмотрели на комиссии по делам несовершеннолетних.

Напомним, об ужасающей истории многодетной семьи из Экибастуза рассказали волонтеры поискового отряда Vita. В неухоженной квартире находились четверо детей - 2016, 2014, 2017 и 2018 годов рождения. Все не ходили. Сначала их госпитализировали в больницу Аксу, а затем перевезли в стационар областного центра. Недавно стало известно, что малыши начали разговаривать и играть.