В Петропавловске соцработник отправила пожилую женщину в дом престарелых и завладела ее квартирой

ПЕТРОПАВЛОВСК. 14 МАЯ - Полиция Петропавловска подозревает социального работника в мошенничестве. Женщина оказалась владелицей квартиры 83-летней Людмилы Носик, за которой в качестве соцработника ухаживала 4 месяца, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Пожилая труженица тыла две недели находилась в доме престарелых, при этом думая, что она отдыхает в санатории. Все это время женщину искали внучки. Нашли случайно. Выяснилось, что пока бабушка была в доме престарелых, ее квартиру переоформили на другую женщину - соцработника.

По словам новой владелицы, Людмила Носик сама подписала дарственную и сама хотела дом престарелых. Однако пожилая женщина уверяет, что квартиру никому не дарила и собиралась не в дом престарелых, а на лечение в санаторий.

По информации Первого канала "Евразия", сейчас новая владелица квартиры продолжает присматривать за пожилыми горожанами. Под её попечительством 8 человек. Родственники Людмилы Носик написали заявление в полицию, заведено уголовное дело по статье "Мошенничество". Между тем в городском акимате сообщили, что увольнять социальную работницу пока нет причин.

Как я могу человека уволить, пока нет решения правоохранительных органов? Как только будет закончено данное разбирательство, должны будем принять соответствующее решение. Уволить по отрицательным мотивам", - сказал заместитель акима города Аскар Хабибуллин.





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