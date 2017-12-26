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В пяти регионах Казахстана в связи с непогодой закрыты автодороги26.12.2017
  • Фото: avto-master.info
Общество  09:12

Астана. 26 декабря. Kazakhstan Today - В пяти областях Казахстана из-за неблагоприятной погоды закрыты дороги, передает Kazakhstan Today.

По данным РГП "Казавтодор", в Карагандинской области с 21.30 24 декабря в связи с ухудшением погодных условий (гололед) закрыто движение по всем направлениям для всех видов автотранспорта. На дорожных постах наблюдается скопление автотранспорта: Караганда - Балхаш (20 единиц техники); Жанааркинский район, поселок Атасу - Караганда (16 единиц); Шетский район, поселок Аксу-Аюлы - Караганда (74 единицы). Силами "Казахавтодора" проводится просыпка песком дорожного полотна, всего задействовано 55 единиц техники.

В Павлодарской области с 00.30 25 декабря в связи с ухудшением погодных условий (гололед) закрыто движение на участке автодороги республиканского значения Павлодар-Щербакты (0 - 112-й километры, Павлодар - граница РФ), по направлениям Павлодар-Караганда и Павлодар-граница Восточно-Казахстанской области, для всех видов автотранспорта.

Ухудшение погодных условий (мокрый снег, гололед) наблюдается и в Восточно-Казахстанской области, в связи с чем с 00.55 25 декабря здесь закрыто движение на участке автодороги республиканского значения Омск - Майкапчагай (585-733-й километры, граница Павлодарской области - Семей) для всех видов автотранспорта.

Крломе этого, с 20.00 25 декабря в связи с ухудшением погодных условий (мокрый снег, гололед) закрыто движение на участке автодороги областного значения Семей - Курчатов" (4-130-й километры) для всех видов автотранспорта.

В Акмолинской области с 23.00 24 декабря, в связи с ухудшением погодных условий в Карагандинской области (снег, гололед), закрыто движение на участке автодороги республиканского значения Екатеринбург - Алматы (1330-1353-й километры, поселок Аршалы -граница Карагандинской области) для всех видов автотранспорта.

Кроме этого, в Алматинской области с 19.30 25 декабря года закрыто движение по дороге республиканского значения Алматы - Оскемен, 558 - 615-й километры, для пассажирского и грузового автотранспорта.
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