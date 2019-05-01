В поезде Алматы - Саратов таможенники изъяли детенышей обезьян

Алматы. 30 апреля. Kazakhstan Today - Саратовские таможенники выявили контрабанду животных в поезде Алматы - Саратов, в ходе совместных мероприятий с сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Саратовской и Самарской областям и Приволжского ЛУ МВД России на транспорте, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе Приволжского таможенного управления, в процессе досмотра багажа у одного из пассажиров были обнаружены дорожные сумки и контейнер с двумя детенышами гиббонов и тремя макаками. Разрешительные документы, необходимые для ввоза животных в Россию, у владельца груза отсутствовали.

Обнаруженные животные были сильно истощены. Мы их передали в ветеринарную клинику Саратовского аграрного университета. Они осмотрены специалистами, им обеспечен необходимый уход и правильное питание", - рассказал главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Саратовской таможни Анатолий Полубояров.

В ходе биологического исследования экспертами было установлено, что данные породы обезьян попадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС) от 3 марта 1973 года. Для перемещения таких объектов через государственную границу России с государствами-членами ЕАЭС требуется разрешение СИТЕС административного органа страны-экспортера.

Общая стоимость перемещаемых приматов составила более 1 150 000 рублей, что является крупным размером. Саратовской таможней возбуждено уголовное дело по части 1 статья 226.1 УК РФ. Санкции за данный вид правонарушения - от 3 до 7 лет лишения свободы", - отметили в ведомстве.

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