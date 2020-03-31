В полиции опровергли информацию о 300 зараженных коронавирусом в Караганде

Караганда. 30 марта. Kazakhstan Today - В Карагандинской области расследуют два уголовных дела по фактам распространения заведомо ложной информации о коронавирусе, передает Kazakhstan Today.

При мониторинге социальной сети Facebook сотрудниками полиции выявлен факт заведомо ложной информации. В сообщении говорилось, что в Караганде официально 7 случаев заражения, а неофициально - около 300 человек и многие зараженные находятся в Майкудуке - в больнице на ДК Майкудука", - сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.

В распространении информации подозревается 19-летний житель города.

Кроме того, 29 марта в дежурную часть отдела полиции Каркаралинского района с заявлением обратилась 58-летняя жительница района. Она сообщила, что по мессенджеру WhatsApр неизвестная распространяет заведомо ложную информацию о том, что она якобы заболела коронавирусной инфекцией.

Данный факт не соответствует действительности. По результатам проведенных сотрудниками полиции мероприятий по подозрению в совершении данного преступления установлена 58-летняя жительница Каркаралинского района. По двум фактам начато досудебное расследование по статье УК РК "Распространение заведомо ложной информации с использованием сетей телекоммуникаций", - прокомментировали в полиции.

Департамент полиции Карагандинской области призывает жителей области не идти на поводу слухов и домыслов, появляющихся в социальных сетях и напоминает, что за совершение подобных преступлений предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы.

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