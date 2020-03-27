Полиция опровергла информацию об оцеплении Кокшетау из-за коронавируса

Кокшетау. 26 марта. Kazakhstan Today - Полиция Акмолинской области расследует уже третий факт распространения ложной информации пользователями WhatsApp, передает Kazakhstan Today.

Несмотря на неоднократные предупреждения полиции о недопустимости распространения ложной и провокационной информации в период чрезвычайного положения, акмолинцы продолжают игнорировать данные требования, отмечает пресс-служба ДП.

25 марта при мониторинге мессенджера WhatsApp полицейскими выявлен очередной факт распространения заведомо ложной информации о переводе граждан, заболевших коронавирусной инфекцией, из Нур-Султана в Кокшетау и закрытии города с 26 марта. Автор аудиосообщения утверждает, что жители села Красный Яр не смогут заехать в Кокшетау, так как город полностью оцепят. Полицейские установили, что 25 марта, в 09.30, 31-летняя жительница села Красный Яр отправила аудиозапись с фейковой информацией в группе WhatsApp своим подругам, которые, в свою очередь, распространили запись далее", - сообщили в ведомстве.

Полицейские отмечают, что правоохранительные органы располагают достаточными техническими средствами, чтобы в кратчайшие сроки установить не только авторов, но и распространителей недостоверных сведений. К слову, автора последней фейковой информации стражи порядка установили в течение нескольких часов.

В настоящее время по факту распространения информации возбуждено досудебное расследование по статье УК РК "Распространение заведомо ложной информации", о санкция которой предусматривает штраф в размере 1000 МРП (2 млн 650 тыс. тенге) или лишение свободы на срок до 1 года.

Полицейские в очередной раз просят граждан доверять только официальным сообщениям и не распространять слухи, информацию, не соответствующую действительности и способную вызвать панику среди населения.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства