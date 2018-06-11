В понедельник на большей территории Казахстана сохранится неустойчивая погода

Астана. 11 июня. Kazakhstan Today - На большей территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут дожди с грозами, лишь на северо-востоке ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.
На большей части республики местами ожидается усиление ветра, грозы. Местами ожидается шквал, возможен град, на юге пыльная буря, на севере, северо-западе туман, сообщили в "Казгидромете".
В Жамбылской, Южно-Казахстанской, утром и днем Акмолинской области местами ожидается гроза, шквал, возможен град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Северо-Казахстанской области ветер 15-20, местами порывы 23-28 метров в секунду, местами гроза, шквал, туман, возможен град.
В Карагандинской, ночью Атырауской, Кызылординской, днем Мангистауской, Алматинской, Восточно-Казахстанской областях местами гроза, в Карагандинской, днем Алматинской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской областях местами ветер 15-20 метров в секунду, в Кызылординской области с пыльной бурей.
В Костанайской, ночью Актюбинской областях местами туман, ветер 15-20 метров в секунду, в Костанайской области местами гроза, возможен град. В Атырауской, Мангистауской, Кызылординской, местами Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской, Карагандинской, Актюбинской областях местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Просмотров: 2223
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter