В понедельник на большей территории Казахстана сохранится неустойчивая погода

Астана. 11 июня. Kazakhstan Today - На большей территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут дожди с грозами, лишь на северо-востоке ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

На большей части республики местами ожидается усиление ветра, грозы. Местами ожидается шквал, возможен град, на юге пыльная буря, на севере, северо-западе туман, сообщили в "Казгидромете".

В Жамбылской, Южно-Казахстанской, утром и днем Акмолинской области местами ожидается гроза, шквал, возможен град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Северо-Казахстанской области ветер 15-20, местами порывы 23-28 метров в секунду, местами гроза, шквал, туман, возможен град.

В Карагандинской, ночью Атырауской, Кызылординской, днем Мангистауской, Алматинской, Восточно-Казахстанской областях местами гроза, в Карагандинской, днем Алматинской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской областях местами ветер 15-20 метров в секунду, в Кызылординской области с пыльной бурей.

В Костанайской, ночью Актюбинской областях местами туман, ветер 15-20 метров в секунду, в Костанайской области местами гроза, возможен град. В Атырауской, Мангистауской, Кызылординской, местами Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской, Карагандинской, Актюбинской областях местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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