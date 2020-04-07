В понедельник на большей части Казахстана ожидаются осадки

Нур-Султан. 6 апреля. Kazakhstan Today - В понедельник, 6 апреля, на большей части Казахстана ожидаются осадки, передает Kazakhstan Today.

На большей части республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдет дождь, лишь в Карагандинской области ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, гроза, усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Алматинской области утром и днем местами ожидается гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской области местами ожидаются туман, гроза, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Ночью в Жамбылской, Туркестанской областях местами гроза, в Жамбылской области местами ожидается туман.

Днем в Кызылординской области местами ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Мангистауской, Атырауской областях местами туман, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской области местами туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Актюбинской, Костанайской областях местами ожидаются гроза, туман, днем усиление ветра до 18 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской области местами гроза, ночью и утром ожидается туман, днем местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Карагандинской области, ночью и утром в Восточно-Казахстанской области местами ожидается туман.

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