В понедельник на большей части Казахстана ожидаются осадки

Нур-Султан. 26 октября. Kazakhstan Today - В понедельник, 26 октября, на большей части Казахстана ожидаются осадки, передает Kazakhstan Today.

Под влиянием ложбины циклона на большей части территории Казахстана пройдут осадки в виде дождя и снега. Лишь на юго-западе и юго-востоке РК погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра ночью местами до 15-20 метров в секунду, днем до 15-20 метров в секунду, в Акмолинской, Северо-Казахстанской областях порывы 23-28 метров в секунду.





В Карагандинской, Восточно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, ветер 15-20 метров в секунду.





В Кызылординской, Павлодарской областях усиление ветра - ночью местами до 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, порывы 25 метров в секунду, ночью в Павлодарской области местами гололед.





В Мангистауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами туман, в Западно-Казахстанской области-местами, в Актюбинской области-днем порывы ветра до 15-20 метров в секунду.





В Атырауской, днем Жамбылской области местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.





В Алматинской области ожидается ночью и утром местами туман, в районе Жаланашколя усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

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