В понедельник в большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков

НУР-СУЛТАН. 12 АРЕЛЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 12 апреля, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Большая часть Казахстана будет находиться под влиянием поля повышенного давления, с связи с чем сохранится погода без осадков. Лишь на юге, юго-востоке республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами ожидается дождь. Местами ожидаются туман, усиление ветра, на юге, юго-западе гроза, пыльная буря, на юге возможен град", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Туркестанской области местами ожидаются гроза, возможен град, усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, с пыльной бурей.

В Жамбылской области местами ожидаются туман, днем гроза, местами усиление ветра до 15-20, ночью и утром порывы 25 метров в секунду.

В Кызылординской области утром и днем местами ожидается гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей.

В Мангистауской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей.

В Алматинской области в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром местами туман.

В Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается туман, в Карагандинской области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Атырауской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

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