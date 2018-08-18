Астана. 18 августа. Kazakhstan Today - В ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

"19-21 августа в Акмолинской области ожидается местами сильный дождь, гроза, шквал, град. Ветер северо-восточный, северный местами 15-20 метров в секунду, 20-21 августа порывы 25 метров в секунду", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Астане 21 августа сильный дождь, усиление северного ветра 15-20 метров в секунду. 19-21 августа временами ожидается гроза, шквал, град. Вероятность шторма 80-85%.

По данным РГП "Казгидромет", 19 августа в Атырауской области местами ожидается гроза, пыльная буря, шквал, усиление северного, северо-восточного ветра порывы 15-20 метров в секунду.

В Атырау 19 августа ожидается усиление северного ветра порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 80-85%.

Кроме того, 19 августа в Костанайской области ожидается местами гроза, шквал, северо-восточный ветер 15-20 метров в секунду. Ночью и утром местами туман. Вероятность шторма 90-95 %

"Днем 19, сутки 20-21 августа в Кызылординской области местами ожидаются северо-западный ветер 15-20 метров в секунду, гроза. Вероятность шторма 90-100%", - сообщает РГП "Казгидромет".

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