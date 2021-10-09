В РК узаконили использование электронного удостоверения личности в автотранспортных перевозках

НУР-СУЛТАН. 8 ОКТЯБРЯ - Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана узаконило использование электронного удостоверения личности в автотранспортных перевозках, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Внесены изменения в Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, которые позволяют казахстанцам использовать удостоверение личности в цифровом формате наравне с удостоверением личности на бумажном носителе. В частности, при посадке в автобусы на межрайонных (междугородных внутриобластных) маршрутах пассажиры смогут предъявлять удостоверение личности по своему усмотрению - в оригинале либо в форме электронного документа посредством сервиса цифровых документов (через сотовый телефон)", - сообщили в пресс-службе МИИР РК.

Также предусмотрена возможность приобретения билетов по цифровому удостоверению личности на автовокзалах, автостанциях, в пунктах обслуживания пассажиров, получение багажа при поездках по международным, междугородным, межобластным, межрайонным (междугородным внутриобластным) маршрутам.

Кроме того, водители такси при прохождении предрейсового и послерейсового медицинского освидетельствования смогут использовать удостоверение личности как на бумажном носителе, так и в электронной форме.

Вышеуказанные нормы приняты приказом министра индустрии и инфраструктурного развития РК по поручению правительства страны для развития цифровых технологий и расширения возможностей граждан реализовывать свои права без необходимости носить с собой оригиналы удостоверений личности", - уточнили в пресс-службе министерства.



