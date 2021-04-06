На авиарейсах между Нур-Султаном и Алматы можно использовать цифровые документы

НУР-СУЛТАН. 5 АПРЕЛЯ - Комитетом гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, АО "Авиационная администрация Казахстана", авиакомпаниями и аэропортами Республики Казахстан, АО "НИТ", ведется работа по внедрению сервиса цифровых документов на воздушном транспорте, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С сегодняшнего дня в качестве пилотного проекта запущен сервис цифровых документов в аэропортах городов Нур-Султана и Алматы. Пассажиры, вылетающие регулярными рейсами авиакомпании "Эйр Астана" между двумя городами, для подтверждения личных данных могут предъявить электронное удостоверение личности через мобильное приложение "Egov Mobile", - сообщили в пресс-службе КГА.

В ведомстве разъяснили, что пассажиры, использующие сервис цифровых документов, при регистрации на рейс на стойке регистрации аэропорта, а также прохождении предполетного досмотра, должны показать QR-код, который генерируется приложением "Egov Mobile".

Аэропортом Нурсултан Назарбаев разработано программное обеспечение "Е-document" по считыванию QR-code, сгенерированного сервисом "цифровых документов" на EgovMobile", - отметили в комитете.

Ожидается, что сервис цифровых документов будет внедрен во всех аэропортах Республики Казахстан в течение текущего года.

В связи с тем что проект в аэропортах запускается в пилотном режиме, пассажирам, которые планируют использовать цифровой сервис, рекомендуется иметь при себе оригинал удостоверения личности", - добавили в пресс-службе.

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