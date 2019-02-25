В Роскосмосе сообщили возможную причину аварии ракеты "Союз-ФГ"

Москва. 12 октября. Kazakhstan Today - Непосредственной причиной аварии ракеты "Союз-ФГ" стало столкновение элементов при разделении первой и второй ступеней носителя, сообщил в пятницу журналистам исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев, передает Kazakhstan Today.

"Окончательных версий нет, но понятна непосредственная причина, связанная с тем, что произошло столкновение одного из боковых элементов, который является частью первой ступени. При разделении первой и второй ступеней произошло соприкосновение. Произошло отклонение от штатной траектории и, похоже, произошло разрушение нижней части второй ступени. Ракета прекратила нормальный полет, дальше автоматика отработана штатно", - сказал Крикалев, сообщает ТАСС .





Крикалев также сообщил, что результаты работы госкомиссии по расследованию причин аварии будут известны к 20 числам октября.





Комиссия начала работу вчера. К 20-м числам октября уже должны быть получены результаты. Первые элементы конструкции, найденные в Казахстане, в степи, будут помогать анализировать, что произошло. После этого будут приняты необходимые меры и будут продолжены полеты", - сказал Крикалев.





По его словам, все полеты на ракетах этого класса должны быть разрешены только после того, как будут установлены причины аварии.





Напомним, ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" в четверг стартовала с первой стартовой площадки Байконура ("Гагаринский старт"), пуск был выполнен в 11.40 мск (14.10 времени Астаны). На борту корабля, направившегося к Международной космической станции (МКС), находились космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин (командир "Союза МС-10") и астронавт NASA Ник Хейг.





Во время полета ракеты "Союз" произошла авария носителя, после чего экипаж перешел в режим баллистического спуска. Пилотируемый корабль "Союз МС-10" после аварии ракеты "Союз-ФГ" сел в степи Казахстана. Экипаж вышел на связь. Для поиска экипажа с аэродромов Жезказгана, Байконура и Караганды были направлены четыре вертолета Ми-8 Центрального военного округа со спасателями и медиками на борту.





Сегодня экипаж космического корабля "Союз МС-10" вернулся с "Байконура" в Москву.





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