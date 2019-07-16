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Нур-Султан. 15 июля. Kazakhstan Today - В ряде областей Казахстана из-за сильной жары объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

"Днем 15, 16 июля в Акмолинской области сохраняется сильная жара, 35-38 градусов. В Нур-Султане днем 16 июля ожидается сильная жара, 35 градусов. Вероятность шторма составляет 90-95%", - сообщили в РГП "Казгидромет".

Кроме того, днем 15-16 июля в Северо-Казахстанской области местами ожидается сильная жара, 37 градусов. Вероятность шторма - 90-95%.

Днем 15 июля в Костанайской области ожидается сильная жара, 36, местами 39 градусов. В Костанае днем 15 июля ожидается сильная жара, 36 градусов. Вероятность шторма - 90-95%", - отмечают синоптики.

По их данным, 15 июля в Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, восточный, с переходом на юго-западный, местами 15-20 метров в секунду. Днем на большей части ожидается сильная жара, 43 градуса по Цельсию. Вероятность шторма - 95-100%.





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