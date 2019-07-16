Нур-Султан. 15 июля. Kazakhstan Today - В понедельник на большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

"На большую часть республики оказывает влияние антициклон, где ожидается погода без осадков. Лишь на западе, северо-западе Казахстана будут проходить атмосферные фронты, в связи с чем местами пройдут дожди с грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града", - сообщает РГП "Казгидромет".

Ночью в Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидаются гроза, возможен град, в Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Кызылординской, днем Костанайской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Костанайской, местами в Северо-Казахстанской, Актюбинской областях ожидается сильная жара. В Карагандинской области местами ожидается очень сильная жара.

В Кызылординской, местами в Туркестанской, Алматинской, Жамбылской, Актюбинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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