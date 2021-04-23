В ряде областей объявили штормовое предупреждение

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НУР-СУЛТАН. 22 АПРЕЛЯ - Непогода ждет жителей Туркестанской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Мангистауской, Атырауской, Кызылординской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 23-24 апреля в Туркестанской области местами ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, 15-20 метров в секунду, днем 23 апреля порывы 25 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается туман, гроза, град. Ветер юго-восточный, местами 15-20 метров в секунду.

23 апреля в Актюбинской области ожидается ветер юго-восточный, днем местами 18 метров в секунду.

23 апреля в Мангистауской области местами ожидаются гроза. Ветер юго-восточный, с переходом на северо-западный, местами 15-20 метров в секунду.

23 апреля в Атырауской области ожидаются местами гроза, пыльная буря. Ветер юго-восточный, местами 15-20 метров в секунду.

Днем 23 апреля в Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный, ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20 метров в секунду, местами 23 метра в секунду.

23 апреля в Северо-Казахстанской области ожидается местами туман. Ветер юго-восточный, днем местами 15-20 метров в секунду.

23-25 апреля в Жамбылской области местами ожидается туман. 23-25 апреля ожидается ветер северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду, 23-24 апреля порывы 23-28 метров в секунду. Ночью 23-24 апреля местами сохраняются заморозки до 3 градусов.

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