В семи регионах Казахстана закрыли автодороги

Нур-Султан. 4 марта. Kazakhstan Today - По данным АО "НК "КазАвтоЖол" и ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог" в связи с ухудшением погодных условий (гололед, дождь со снегом, низовая метель, ограниченная видимость) закрыто движение на автодорогах республиканского и областного значения в семи регионах: Нур-Султане, Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях, передает Kazakhstan Today.

Об этом сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.

По данным РГП "Казгидромет" на ближайшие дни объявлено штормовое предупреждение по всей республике. В Нур-Султане, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областях ожидается низовая метель, снег, туман, гололед, ветер местами 15-20 метров в секунду.

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