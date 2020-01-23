В Северном Казахстане браконьеры убили трех косуль

Петропавловск. 22 января. Kazakhstan Today - В Северном Казахстане браконьеры убили трех сибирских косуль, передает Kazakhstan Today.

Как проинформировали в департаменте полиции СКО, в результате рейдовых мероприятий в районе Шал-акына был выявлен незаконный отстрел трёх сибирских косуль. Части туш были обнаружены в одном из домов райцентра. Данный факт был внесён в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 337 Уголовного кодекса РК "Незаконная охота".

"Близ села Коктерек были найдены места, где злоумышленники отстрелили косуль в зарослях бурьяна. На обочине автодороги Жезказган-Петропавловск были обнаружены шкуры животных", - сообщили в полиции.

По данным ведомства, в совершении незаконной охоты подозревается житель города Сергеевка, 1988 года рождения. Решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста. Из разных домов райцентра полицейские изъяли части разделанных туш, снегоход "Yamaha", автомобиль ВАЗ-21213, 2 охотничьих ружья "ТОЗ-63" и "ИЖ-58" и другие вещественные доказательства.

Как напомнил и.о. начальника группы природоохранной полиции УМПС ДП СКО капитан полиции Асхат Кожабаев, согласно изменениям в уголовном законодательстве от 27 декабря 2019 года, ужесточена ответственность за незаконную охоту. Штрафная санкция увеличена со 160 до 3000 месячных расчетных показателей.

Привлечение к общественным работам теперь возможно не до 200, как раньше, а до 800 часов. Прежде часть первая данной статьи предусматривала в качестве крайней меры арест до 50 суток, для иностранцев и лиц без гражданства - выдворение из страны на 5 лет. Теперь же браконьерам грозит лишение свободы до трёх лет. Максимальное наказание по статье 337 УК РК наступает за незаконную охоту, совершённую преступной группой, либо с причинением особо крупного ущерба, либо лицом, которое суд лишил права заниматься охотой. За это преступников ждёт лишение свободы на срок до 10 лет", - пояснил он.

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