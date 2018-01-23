Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
23 января 2018
  • 03
  • :
  • 27
Все области
-14º Туман
днем -6º    ночью -11º
17:00
.
Aнонс

В Северном Казахстане из-за морозов ограничено движение транспорта22.01.2018
Общество  17:55

Петропавловск. 22 января. Kazakhstan Today - В Северо-Казахстанской области в связи с погодными условиями введено ограничение движения автотранспорта, передает Kazakhstan Today.

Для автомашин с дизельным топливом запрещен выезд за пределы населенных пунктов, сообщили в пресс-службе ДВД СКО. Полицейские усилили патрулирование и мониторинг дорог для недопущения происшествий, связанных с морозами.

"В эти дни ведется усиленное патрулирование загородных трасс. Ведется опрос водителей проезжающего транспорта, чтобы не допустить печальных фактов, связанных с погодными условиями. В области работает 247 пунктов обогрева, куда в случае необходимости доставляются участники дорожного движения, ставшие заложниками суровой погоды и других происшествий на дорогах", - сказал заместитель начальника местной полицейской службы ДВД СКО подполковник полиции Айдын Байматов.

В Аккайынском районе помощь полицейских понадобилась сразу нескольким участникам дорожного движения. Сотрудники батальона дорожно-патрульной полиции МПС ДВД старший сержант Жанболат Буркуталин и сержант полиции Алмаз Казбикенов помогли водителю и пассажирам автомашины "Мерседес", которым пришлось задержаться на трассе из-за замершего дизельного топлива. Прибывшие полицейские помогли пассажирам добраться на попутном транспорте до Петропавловска, а водитель дождался машину, которая отбуксировала его транспорт в областной центр.

"Опрашивая проезжающих водителей, полицейские узнали, что вблизи села Трудовая Нива стоят две машины. Оказалось, двое граждан Кыргызстана, возвращавшиеся домой из Екатеринбурга, остались на дороге из-за технической неполадки автомобиля. Полицейские помогли им добраться до гостиницы, а оставленная до утра неисправная автомашина оставалась под их охраной", - рассказали в ДВД.
Просмотров: 4478
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   общество
22.01.2018   20:16
Комиссия Генштаба ВС РК проверила воинские части регионального командования "Запад"
22.01.2018   19:52
Во вторник в Астане будут отменены занятия для учащихся школ и студентов 1-2 курса колледжей
22.01.2018   19:34
Назарбаев выразил соболезнования в связи с кончиной Жексенбека Еркимбекова
22.01.2018   19:17
Все подразделения КТЖ переведены на особый режим работы
22.01.2018   18:56
В Кокшетау на время морозов полицейские устраивают бездомных в Центр социальной адаптации
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today