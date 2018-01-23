Петропавловск. 22 января. Kazakhstan Today - В Северо-Казахстанской области в связи с погодными условиями введено ограничение движения автотранспорта, передает Kazakhstan Today.

Для автомашин с дизельным топливом запрещен выезд за пределы населенных пунктов, сообщили в пресс-службе ДВД СКО. Полицейские усилили патрулирование и мониторинг дорог для недопущения происшествий, связанных с морозами.

"В эти дни ведется усиленное патрулирование загородных трасс. Ведется опрос водителей проезжающего транспорта, чтобы не допустить печальных фактов, связанных с погодными условиями. В области работает 247 пунктов обогрева, куда в случае необходимости доставляются участники дорожного движения, ставшие заложниками суровой погоды и других происшествий на дорогах", - сказал заместитель начальника местной полицейской службы ДВД СКО подполковник полиции Айдын Байматов.

В Аккайынском районе помощь полицейских понадобилась сразу нескольким участникам дорожного движения. Сотрудники батальона дорожно-патрульной полиции МПС ДВД старший сержант Жанболат Буркуталин и сержант полиции Алмаз Казбикенов помогли водителю и пассажирам автомашины "Мерседес", которым пришлось задержаться на трассе из-за замершего дизельного топлива. Прибывшие полицейские помогли пассажирам добраться на попутном транспорте до Петропавловска, а водитель дождался машину, которая отбуксировала его транспорт в областной центр.

"Опрашивая проезжающих водителей, полицейские узнали, что вблизи села Трудовая Нива стоят две машины. Оказалось, двое граждан Кыргызстана, возвращавшиеся домой из Екатеринбурга, остались на дороге из-за технической неполадки автомобиля. Полицейские помогли им добраться до гостиницы, а оставленная до утра неисправная автомашина оставалась под их охраной", - рассказали в ДВД.

Просмотров: 4478