Нур-Султан. 15 декабря. Kazakhstan Today - В шести областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

В частности, сегодня в Акмолинской области местами ожидается туман. Ветер западный, днем местами 15-20 метров в секунду.

15 декабря в Западно-Казахстанской области местами ожидается туман. В Уральске 15 декабря ночью и утром ожидается туман.

15-17 декабря в Туркестанской области местами сохраняется туман. В Шымкенте 15-16 декабря временами сохраняется туман.

15-16 декабря в Северо-Казахстанской области местами ожидается туман. Сутки 15, днем 16 декабря ветер западный, юго-западный, местами 15-20 метров в секунду.

15-16 декабря в Жамбылской области местами ожидается туман. Местами ожидается северо-восточный ветер 15-20 метров в секунду. В Таразе временами ожидается туман.

15 декабря в Карагандинской области местами ожидается туман.

На большую часть территории Казахстана по-прежнему сохраняет свое влияние отрог антициклона, в связи с чем ожидается погода без осадков. Лишь на севере и востоке страны под влиянием ложбины северного циклона местами пройдет небольшой снег. Местами по республике сохраняются туман, усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской областях местами ожидаются туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Мангистауской области днем местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской областях местами ожидается туман. Местами в Алматинской области ожидается сильный мороз, до 26 градусов.

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