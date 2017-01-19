В школах Актюбинской области запретили пользоваться дорогими смартфонами

Актобе. 19 января. Kazakhstan Today - В школах Актюбинской области запретили пользоваться смартфонами дороже 10 тыс. тенге. Такое решение приняли в областном управление образования. По словам чиновников, нововведение согласовано с педагогами, родителями и самими учащимися.

В управлении образования утверждают, что новая задумка нацелена, прежде всего, на улучшение здоровья и безопасности школьников. Если верить статданным, 5-7% школьников начальных классов страдают близорукостью, а в 10-11 классах этот показатель доходит до 20%. Специалисты от образования пришли к выводу, что причина этого заключается в использовании смартфонов, передает Kazakhstan Today.

Запрет на смартфоны, как объясняют в управлении, связан и с участившимися кражами дорогих телефонов.

"Запрещая использование смартфонов в стенах школы, мы понимаем, что ученикам необходимо поддерживать связь с родителями. Поэтому в правила внутреннего распорядка школ внесены изменения, позволяющие детям иметь более дешевые телефоны стоимостью не более четырех МРП", - рассказала руководитель управления образования Актюбинской области Сауле Умербекова.

Соответственно, теперь школьнику разрешается приносить телефоны не дороже 10 000 тенге. При этом в управлении образования подчеркивают, что проверять карманы и портфели учащихся никто не будет. "Отличившегося" ребенка предупредят и вызовут родителей. Сами взрослые запрет на смартфоны восприняли неоднозначно.

"У дочери смартфон за 30 000 тенге. Я, например, не могу сейчас отнять у ребенка телефон и купить другой, дешевле. А оставить ее без средства связи - тоже не дело. Должен же я контролировать, когда она в школу пришла, когда вышла из занятий. Не знаю пока, насколько этот запрет будет правильно работать", - комментирует житель Актобе Руслан Мухамбетов.

Кроме этого, в Актобе начали практиковать открытые родительские собрания, такие уже прошли в Алгинском и Шалкарском районах, нескольких городских школах.

"Такие встречи станут системной практикой. Открытые родительские собрания - это одна из площадок для открытого диалога, обсуждения с общественностью насущных вопросов, касающихся образования и воспитания детей, для информирования родителей о новшествах в системе образования, о вызовах и опасностях современного мира. Собрания пройдут в каждом районе с периодичностью один раз в течение четверти", - цитирует главу управления образования портал " Мой город ".

Напомним, ранее в Усть-Каменогорске воспитателям и нянечкам детсадов запретили пользоваться смартфонами, сообщил портал ustinka.kz. Из средств связи во всех дошкольных учреждениях образования допускаются только кнопочные телефоны, функционал которых ограничен.

В школах Кызылординской области с 1 сентября 2016 также запретили использовать смартфоны, проинформировала пресс-служба прокуратуры региона. "Это обусловлено тем, что пользование смартфонами негативно влияет на образовательный процесс, и самое главное - дети имеют бесконтрольный доступ к интернет-пространству, где немало вещей, отрицательно воздействующих на нравственное и духовное их развитие. Проведенный прокуратурой очередной мониторинг социальной сети "ВКонтакте" показал, что 106 детей нашего региона участвовали в группах, пропагандирующих самоубийства. Кроме того, выявлено 13 пропагандирующих суицидальное поведение сообществ, которые посещали учащиеся 26 школ города Кызылорды", - пояснили в пресс-службе.

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