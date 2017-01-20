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В школах и колледжах Восточного Казахстана из-за морозов отменены занятия19.01.2017
  • Фото: nr2.com.ua
Общество  09:14

Усть-Каменогорск. 19 января. Kazakhstan Today - В районах Восточного Казахстана из-за морозов отменены занятия в школах и колледжах, сообщается на сайте ДЧС региона.

По информации управления образования, 19 января отменены занятия в Усть-Каменогорске (-28 градусов, 1-4 классы 1-й смены), Семее (-24, ветер 2 метра в секунду, 1-4 классы 1-й смены), Зыряновском (-35, 1-11 классы 1-й смены, 1-2 курсы колледжей), Катон-Карагайском (-32, 1-9 классы 1-й смены), Кокпектинском (-35, 1-11 классы 1-й смены), Шемонаихинском (-27, ветер 2 метра в секунду, 1-9 классы 1-й смены), Курчумском (-32, 1-9 классы 1-й смены), Тарбагатайском (-27, ветер 4 метра в секунду, 1-4 классы 1-й смены), Бескарагайском (-28, 1-4 классы 1-й смены) и Уланском районах (-28, 1-4 классы 1-й смены), передает Kazakhstan Today.
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