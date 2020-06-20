В Шымкенте адвоката подозревают в хищении

Шымкент. 19 июня. Kazakhstan Today - В Шымкенте проводится досудебное расследование в отношении адвоката городской коллегии адвокатов, которого подозревают в совершении хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, а также подстрекательстве к даче взятки должностному лицу. передает Kazakhstan Today.

Органом следствия он подозревается в том, что, используя свое служебное положение, похитил чужое имущество в виде денежных средств в сумме 500 000 тенге путем обмана и злоупотребления доверием местной жительницы, подстрекая к даче взятки должностному лицу в судебной инстанции за вынесение ее гражданскому супругу приговора, не связанного с лишением свободы. 15 июня текущего года установлен и зафиксирован факт получения адвокатом денежных средств в сумме 500 000 тенге. По делу проводится расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение", - проинформировали в антикоррупционном ведомстве.





Напомним, ранее Антикоррупционной службой Шымкента в суд было направлено досудебное расследование в отношении адвоката Н. Елгонова, который подозревался в посредничестве во взяточничестве путем передачи следователю Торебаю взятки в сумме 440 тыс. тенге за прекращение уголовного дела по факту изнасилования

Приговором Абайского районного суда Шымкента следователь Торебай приговорен к наказанию в виде штрафа в сумме 13,2 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Этим же судом адвокат Елгонов признан виновным в посредничестве и осужден к штрафу в сумме 4,4 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", - сообщили в пресс-службе антикоррупционного ведомства.

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