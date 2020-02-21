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За взятку прекратил дело об изнасиловании: к крупным штрафам приговорили адвоката и следователя в Шымкенте

20.02.2020, 15:16 10882
За взятку прекратил дело об изнасиловании: к крупным штрафам приговорили адвоката и следователя в Шымкенте
Шымкент. 20 февраля. Kazakhstan Today - В Шымкенте следователя и адвоката приговорили к крупным штрафам за получение взятки. Взятка была получена за прекращение уголовного дела об изнасиловании, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщили в Антикоррупционной службе РК, в ноябре 2019 года в суд поступило уголовное дело в отношении следователя Абайского районного управления департамента полиции Шымкента И. Торебай и адвоката Шымкентской коллегии адвокатов Н. Елгонова по фактам взяточничества. 
 

Следователь подозревался в получении взятки через адвоката Елгонова в общей сумме 440 тыс. тенге за прекращение уголовного дела по факту изнасилования", - отметили в ведомстве. 

 
Приговором Абайского районного суда Шымкента следователь приговорен к штрафу в размере 13,2 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. 
 
Адвокат Елгонов за посредничество во взяточничестве приговорен к штрафу в размере 4,4 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.
 
 
 

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