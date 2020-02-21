За взятку прекратил дело об изнасиловании: к крупным штрафам приговорили адвоката и следователя в Шымкенте

Как сообщили в Антикоррупционной службе РК, в ноябре 2019 года в суд поступило уголовное дело в отношении следователя Абайского районного управления департамента полиции Шымкента И. Торебай и адвоката Шымкентской коллегии адвокатов Н. Елгонова по фактам взяточничества.
Следователь подозревался в получении взятки через адвоката Елгонова в общей сумме 440 тыс. тенге за прекращение уголовного дела по факту изнасилования", - отметили в ведомстве.
Приговором Абайского районного суда Шымкента следователь приговорен к штрафу в размере 13,2 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.
Адвокат Елгонов за посредничество во взяточничестве приговорен к штрафу в размере 4,4 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.
Ранее сообщалось, что следователь следственного отдела управления полиции Костаная в феврале текущего года путем фальсификации доказательств по уголовному делу незаконно освободил от уголовной ответственности подозреваемого в изнасиловании.
Напомним, в Казахстане насильники больше не смогут договориться с потерпевшими о примирении сторон, поскольку статья "Изнасилование" переведена в категорию тяжких преступлений.
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