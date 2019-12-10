В Костанае полицейский освободил насильника от наказания

Костанай. 9 декабря. Kazakhstan Today - Следователь следственного отдела управления полиции Костаная в феврале текущего года путем фальсификации доказательств по уголовному делу незаконно освободил от уголовной ответственности подозреваемого в изнасиловании, передает Kazakhstan Today.

11 января 2019 года А. в городе Костанае совершил насильственные действия сексуального характера в отношении Т., которые прекратил по не зависящим от него обстоятельствам и сбежал с места происшествия при вмешательстве случайного прохожего", - сообщили в пресс-службе Костанайского областного суда.

По информации суда, следователь Т. сфальсифицировал доказательства оправдательного характера в отношении подозреваемого, изъяв из уголовного дела и уничтожив постановления о признании подозреваемым своей вины и протокол допроса. Далее, чтобы незаконно увести А. от уголовной ответственности, Т. вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении него за отсутствием состава преступления.

За фальсификацию следователь сам попал од суд. 6 декабря Т., его адвокат и государственный обвинитель заключили процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины.

Приговором суда №2 Костаная Т. признан виновным по статье 413, части 4 статьи 416 УК РК. Он приговорен к 3 годам 6 месяцам ограничения свободы, с установлением пробационного контроля на весь срок отбытия наказания, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах и государственной службе, связанной с административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями сроком на 5 лет. Также он лишен специального звания "старший лейтенант полиции".

Приговор не вступил в законную силу.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства