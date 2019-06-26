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Трое полицейских из Уральска пытались освободить наркосбытчика от уголовной ответственности

25.06.2019, 12:20 16633
Уральск. 25 июня. Kazakhstan Today - Трое полицейских осуждены в Уральске за незаконное освобождение наркосбытчика от уголовной ответственности, передает Kazakhstan Today.
 
Межведомственной следственно-оперативной группой департамента Комитета национальной безопасности и департамента полиции Западно-Казахстанской области 6 февраля текущего года завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудников управления полиции Уральска, а именно: заместителя начальника следственного отдела Е. Есекенова, начальника отдела по борьбе с наркобизнесом М. Сейлева и старшего оперуполномоченного отдела по борьбе с наркобизнесом З. Кубашева по факту фальсификации доказательств по уголовному делу и незаконного освобождения Б. Аккулова от уголовной ответственности, сообщила пресс-служба КНБ РК.
 
10 апреля судом Уральска Есекенов признан виновным по статье 413 (Заведомо незаконное освобождение от уголовной ответственности), части 6 статьи 416 (Фальсификация доказательств по уголовному делу о тяжком или особо тяжком преступлении) УК РК и приговорен к шести годам лишения свободы. 
 
Сейлев признан виновным по части 5 статьи 28 - статье 413 УК РК, а Кубашев - по статье 413 УК РК, они приговорены к четырем годам лишения свободы каждый. 
 
Аккулов признан виновным по части 2 статьи 297 (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов) УК РК и приговорен к шести годам лишения свободы.
 

13 июня текущего года постановлением судебной коллегии по уголовным делам Западно-Казахстанского областного суда приговор оставлен без изменения", - уточнили в КНБ.

 
Напомним, ранее КНБ РК пресек противоправную деятельность группы лиц, которая на территории Жамбылской области занималась организацией незаконной миграции китайских граждан. В группу входили сотрудники отдела миграционной полиции Тараза
 

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