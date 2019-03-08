Двух миграционных полицейских из Тараза осудили за организацию незаконной миграции более 170 граждан КНР

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Незаконный канал мигрантов из КНР был организован сотрудниками отдела миграционной полиции Тараза. В частности, бывшим руководителем А. Зейдалиевым и его заместителем Б. Наурызбаевым, которые вступили в сговор с так называемым "посредником" У. Силамбеком, также являющимся выходцем из КНР", - сообщила пресс-служба КНБ РК.
Указанная группа лиц, используя поддельные документы, незаконно задокументировала в Жамбылской области более 170 граждан КНР, выдав им соответствующие правоустанавливающие документы для беспрепятственного проживания в Казахстане.
5 марта 2019 года в городском суде №2 Тараза оглашен приговор по указанному уголовному делу.
Зейдалиев признан виновным по пункту 3 части 4 статьи 361 (Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), части 2 статьи 394 (Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору) УК РК и приговорён к четырем годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии средней безопасности.
Наурызбаев признан виновным по пункту 3 части 4 статьи 361 и части 2 статьи 394 УК РК и приговорён к трем годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии средней безопасности.
Силамбек признан виновным по части 2 статьи 394 УК РК и приговорён к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии средней безопасности.
Осужденные Наурызбаев и Силамбек взяты под стражу в зале суда после оглашения приговора. В отношении Зейдалиева ранее была применена мера пресечения "арест".
В настоящее время решается вопрос об аннулировании ранее незаконно выданных гражданам КНР официальных документов, дающих право им проживать на территории РК", - отметили в ведомстве.
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