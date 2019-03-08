Двух миграционных полицейских из Тараза осудили за организацию незаконной миграции более 170 граждан КНР

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Тараз. 7 марта. Kazakhstan Today - Комитет национальной безопасности РК пресек противоправную деятельность группы лиц, которая на территории Жамбылской области на протяжении длительного времени занималась организацией незаконной миграции китайских граждан, передает Kazakhstan Today.

Незаконный канал мигрантов из КНР был организован сотрудниками отдела миграционной полиции Тараза. В частности, бывшим руководителем А. Зейдалиевым и его заместителем Б. Наурызбаевым, которые вступили в сговор с так называемым "посредником" У. Силамбеком, также являющимся выходцем из КНР", - сообщила пресс-служба КНБ РК.

Указанная группа лиц, используя поддельные документы, незаконно задокументировала в Жамбылской области более 170 граждан КНР, выдав им соответствующие правоустанавливающие документы для беспрепятственного проживания в Казахстане.

5 марта 2019 года в городском суде №2 Тараза оглашен приговор по указанному уголовному делу.

Зейдалиев признан виновным по пункту 3 части 4 статьи 361 (Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), части 2 статьи 394 (Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору) УК РК и приговорён к четырем годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии средней безопасности.

Наурызбаев признан виновным по пункту 3 части 4 статьи 361 и части 2 статьи 394 УК РК и приговорён к трем годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии средней безопасности.

Силамбек признан виновным по части 2 статьи 394 УК РК и приговорён к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии средней безопасности.

Осужденные Наурызбаев и Силамбек взяты под стражу в зале суда после оглашения приговора. В отношении Зейдалиева ранее была применена мера пресечения "арест".

В настоящее время решается вопрос об аннулировании ранее незаконно выданных гражданам КНР официальных документов, дающих право им проживать на территории РК", - отметили в ведомстве.

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