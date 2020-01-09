В Казахстане насильники больше не смогут примириться со своими жертвами

Нур-Султан. 8 января. Kazakhstan Today - В Казахстане насильники больше не смогут договориться с потерпевшими о примирении сторон, поскольку статья "Изнасилование" переведена в категорию тяжких преступлений, передает Kazakhstan Today.

" Отныне за изнасилование и насильственные действия сексуального характера предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет. Кроме этого, они переведены в категорию тяжких преступлений . Следовательно, насильник не сможет уйти от ответственности, примирившись с потерпевшими, поскольку по тяжким деяниям примирение запрещено", - прокомментировали законодательные новшества в МВД РК.

По информации ведомства, в 2019 году 51% уголовных дел об изнасилованиях (534) прекращен на основании статьи УК РК "Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением". Теперь примирение стало невозможным.

Ужесточены наказания за совершение этих преступлений при отягчающих обстоятельствах: за их неоднократное совершение лицом при выполнении служебных обязанностей, группой лиц, с угрозой убийства предусмотрено от 9 до 12 лет лишения свободы; за изнасилование малолетних и насильственные действия сексуального характера в отношении них предусмотрено лишение свободы на 20 лет либо пожизненное лишение свободы ; лицам, укрывшим преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, грозит до 6 лет лишения свободы", - уточнили в пресс-службе МВД.

Подчеркивается, что новым законом полностью исключается возможность примирения с потерпевшими. Если раньше насильник мог уговорить потерпевшую сторону примириться, заплатить деньги и таким образом избежать ответственности, то по новому закону никаких компромиссов не будет - однозначное лишение свободы.

Напомним, 27 декабря 2019 года президент РК подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовного и уголовно-процессуального законодательства и усиления защиты прав личности".

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства