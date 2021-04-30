В Шымкенте и ряде областей объявили штормовое предупреждение

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НУР-СУЛТАН. 29 АПРЕЛЯ - Непогода ждет жителей Шымкента, Кызылординской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Костанайской, Жамбылской и Карагандинской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 30 апреля в Кызылординской области местами ожидается гроза. Ветер северный, местами 15-20 метров в секунду.

Ночью 30 апреля в Акмолинской области местами ожидаются заморозки 3 градуса.

30 апреля в Северо-Казахстанской области ожидается ночью и утром местами туман. Ветер западный, днем 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.

Утром и днем 30 апреля в Туркестанской области местами ожидаются гроза, пыльная буря. Ветер северо-западный, местами 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду.

В Шымкенте днем 30 апреля ожидается гроза. Ветер северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

30 апреля в Костанайской области ожидается ветер западный, северо-западный, местами 15-20 метров в секунду.

30 апреля -1 мая в Жамбылской области местами ожидаются гроза, град. 30 апреля - 2 мая местами ожидается ветер юго-западный, с переходом на северо-восточный, 15-20 метров в секунду, 1-2 мая порывы 23-28 метров в секунду.

30 апреля в Карагандинской области местами ожидается гроза, днем возможен град. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, местами 15-20 метров в секунду.

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