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В СКО 13 должностных лиц привлекли к ответственности за некачественные дороги

03.08.2020, 20:51 6589
Петропавловск. 3 августа. Kazakhstan Today - Сотрудники управления административной полиции департамента полиции СКО дважды в год проводят комплексное обследование автомобильных дорог, улично-дорожных сетей и дорожных сооружений, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщает пресс-служба ДП СКО, в ходе обследования специалисты обратили внимание на необходимость установки и замены 1716 дорожных знаков и указателей направлений, ремонта 18 автобусных павильонов и стоянок. При обследовании 26 мостов и путепроводов выявлен 71 дефект. В ведомстве добавили, что улично-дорожная сеть Петропавловска тоже нуждается в улучшении. 
 
Также в ходе комплексного обследования выявлено свыше 1000 недостатков в содержании дорог и дорожных сооружений. По ним привлечены к ответственности 13 должностных лиц.
Напомним, в конце июля Антикоррупционная служба предотвратила нерациональную трату 12,5 млрд тенге на ремонт дорог. С начала года предотвращено принятие некачественных дорог общей стоимостью 488 млн тенге. 
 

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