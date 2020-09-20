В СКО прибыла спецгруппа из-за птичьего гриппа

МСХ РК

Петропавловск. 19 сентября. Kazakhstan Today - По поручению министра сельского хозяйства РК Сапархана Омарова специальная группа во главе с вице-министром Гульмирой Исаевой посетила Северо-Казахстанскую область и проверила ход комплексных мероприятий по недопущению распространения высокопатогенного птичьего гриппа в области, передает Kazakhstan Today.

В Казахстане птичьего гриппа не было с 2005 года. Поэтому мы приехали в Северо-Казахстанскую область, чтобы помочь региону правильно скоординировать работу и организовать мероприятия по вакцинации, а также дезинфекции территорий и утилизации трупов птиц. Очень важно было самим убедиться в правильности всех действий, чтобы оценить риски и не допустить дальнейшего распространения птичьего гриппа. Наша задача - наладить работу по выплатам компенсации владельцам павшей птицы. С нами прибыл руководитель Республиканского противоэпизоотического отряда со своей командой, которая будет принимать заявления и производить выплаты", - рассказала Гульмира Исаева.

Кроме того, она сообщила, что комиссия провела переговоры с руководителями птицефабрик региона по вопросу создания биологически безопасных изолированных зон вокруг предприятий.





В случае выполнения всех необходимых требований птицефабрики региона могут получить право свободной реализации своей продукции, пояснили в МСХ.





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