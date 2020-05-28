В среду на большей части Казахстана ожидается погода без осадков

Нур-Султан. 27 мая. Kazakhstan Today - В среду, 27 мая, на большей части Казахстана ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

Большая часть территории Казахстана будет по-прежнему находиться в поле повышенного давления, в связи с чем ожидается погода без осадков, лишь на востоке республики под влиянием северо-западного циклона местами ожидаются кратковременный дождь, гроза, шквал, возможен град. Местами по республике ожидаются усиление ветра, на юге, юго-востоке - пыльная буря, на севере - туман", - рассказали в РГП "Казгидромет".

Ночью в Северо-Казахстанской области местами сохранится усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром ожидается туман.

В Восточно-Казахстанской области усилится ветер ночью местами до 15-20 метров в секунду, днем до 15-20, порывы до 25 метров в секунду, местами шквал, возможен град.

В Кызылординской области усилится ветер ночью местами до 15-20 метров в секунду, днем до 15-20, порывы до 25 метров в секунду, с пыльной бурей.

В Жамбылской, Туркестанской областях местами пыльная буря, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Туркестанской области порывы 23 метра в секунду.

В Западно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, ночью в Актюбинской, днем в Алматинской, Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Западно-Казахстанской области - гроза.

В Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Актюбинской областях, на юге Мангистауской области сохраняется сильная жара.

В Павлодарской области, местами в Восточно-Казахстанской, Кызылординской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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