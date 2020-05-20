В столичных детсадах открылись дежурные группы

Нур-Султан. 19 мая. Kazakhstan Today - В столичных детских садах открылись дежурные группы, передает Kazakhstan Today.

Дошкольные организации Нур-Султана начали работу в режиме дежурных групп. В каждой из них должно быть не более 15 детей, сообщает "Хабар 24"

Дежурные группы созданы для родителей, у которых из-за работы нет возможности оставлять ребенка дома.

Отмечается, что всего 1300 детей пришли в столичные детские сады в первый день работы после режима ЧП.





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