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В столичных детсадах открылись дежурные группы

19.05.2020, 10:37 7750
В столичных детсадах открылись дежурные группы
Нур-Султан. 19 мая. Kazakhstan Today - В столичных детских садах открылись дежурные группы, передает Kazakhstan Today.
 
Дошкольные организации Нур-Султана начали работу в режиме дежурных групп. В каждой из них должно быть не более 15 детей, сообщает "Хабар 24".
 
Дежурные группы созданы для родителей, у которых из-за работы нет возможности оставлять ребенка дома. 
 
Отмечается, что всего 1300 детей пришли в столичные детские сады в первый день работы после режима ЧП.

 

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