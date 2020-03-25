В столице опровергли информацию о введении карантина в ЖК Dream City

Нур-Султан. 24 марта. Kazakhstan Today - На портале coronavirus2020.kz опубликовано опровержение информации о введении карантина в ЖК Dream City в Нур-Султане, передает Kazakhstan Today.

Информация о введении карантина в жилом комплексе не соответствует действительности. В настоящее время на карантин закрыт офис, расположенный в ЖК. Помещение продезинфицировали. У сотрудников офиса взяты анализы, они отправлены на домашний карантин на две недели", - говорится в сообщении.

Отмечается, что необходимость в дезинфекции была вызвана тем, что у одного из сотрудников подтвердился диагноз "коронавирус". Данный сотрудник был ранее изолирован, так как относился к числу близких контактов ранее выявленного случая. Сотрудник находится в стационаре.





Сам ЖК на карантин не закрыт, закрыт только офис. Опасности другим не представляет", - подчеркивается в сообщении.

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