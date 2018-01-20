В субботу в большинстве областей Казахстана ожидается погода без осадков

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В субботу в большинстве областей Казахстана ожидается погода без осадков20.01.2018
Общество  09:18

Алматы. 20 января. Kazakhstan Today - Сегодня погоду в большинстве областей Казахстана будет определять антициклон, с которым ожидается погода преимущественно без осадков, лишь на западе, северо-западе и севере страны местами ожидаются осадки, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает "Казгидромет", местами по республике сохраняется туман, на западе, юге и юго-востоке ожидается усиление ветра, на западе - низовая метель.

В Алматинской области местами сохраняется туман, в районе Жаланашколя -усиление ветра до 20-25 метров в секунду. В Актюбинской, Атырауской областях местами ожидается низовая метель, ветер 15-20 метров в секунду, в Актюбинской области - туман. В Кызылординской, Мангистауской областях местами ожидается туман, ветер 15-20 метров в секунду. Днем в Южно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Акмолинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами сохраняется туман.
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Фото: kk.tvk-uko.kz
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