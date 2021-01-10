Нур-Султан. 9 января. Kazakhstan Today - В субботу в большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

По-прежнему на большую часть территории Казахстана будет оказывать влияние отрог северного антициклона и на большей части сохранится погода без осадков. Лишь на западе, северо-западе и днем на севере республики под влиянием атмосферных фронтальных разделов местами пройдет снег. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, низовая метель, на западе - гололед, пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".

В ряде областей объявлено штормовое предупреждение. В частности, в Костанайской области местами ожидается низовая метель, туман. Ветер южный, местами 15-20 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-восточный местами 15-20 метров в секунду. В Уральске ожидается туман, гололед, низовая метель.

Днем 9 января в Актюбинской области местами ожидается низовая метель. Ветер южный, днем местами 18 метров в секунду.

Днем в Акмолинской области местами ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, местами 15-20 метров в секунду.

9-13 января в Жамбылской области местами ожидается туман. 12-13 января местами ожидаются гололед, низовая метель. Днем 9, сутки 10-13 января ожидается ветер юго-восточный, с переходом на юго-западный, местами 15-20 метров в секунду, 12, 13 января порывы 23-28 метров в секунду. В Таразе 9-13 января временами ожидается туман. 12, 13 января ожидаются гололед, низовая метель, юго-западный ветер, порывы 15-20 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской области сегодня местами ожидаются туман, низовая метель. Ветер юго-западный, местами 15-20 метров в секунду. В Петропавловске днем 9 января ожидается низовая метель, ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

В Туркестанской области местами ожидается туман.

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