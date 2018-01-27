В субботу в нескольких регионах Казахстана сохранятся морозы

Астана. 27 января. Kazakhstan Today - Погоду на большей территории Казахстана по-прежнему определяет антициклон, с которым сохраняется погода без осадков. Местами по республике ожидается усиление ветра, туман, низовая метель, передает Kazakhstan Today.

В Южно-Казахстанской, Кызылординской областях местами усилится ветер до 18-23, порывы до 30 метров в секунду и более. В Жамбылской, Мангистауской областях местами усилится ветер до 15-20, порывы до 23 метра в секунду, в Жамбылской области местами ожидается низовая метель, туман. В Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, ветер 15-20 метров в секунду, сообщили в "Казгидромете".

В Атырауской, Актюбинской областях ночью местами усилится ветер до 15-20 метров в секунду. В Павлодарской, ночью в Алматинской области местами ожидается туман.

В Алматинской области ожидается очень сильный мороз, в Жамбылской области сохраняется сильный мороз, местами очень сильный мороз, в Южно-Казахстанской области местами сохраняется очень сильный мороз. В Карагандинской, Восточно-Казахстанской, местами в Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской областях местами ожидается сильный мороз.

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