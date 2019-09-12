В суде объяснили причины отказа Джакишеву в УДО

10 сентября текущего года судебной коллегией по уголовным делам Восточно-Казахстанского областного суда рассмотрены частные жалобы осужденного М. Джакишева и его защитников. Данные жалобы были принесены на постановление суда №2 Семея от 24 июля 2019 года, которым было отказано в удовлетворении ходатайства Джакишева об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания в виде лишения свободы", - сообщили в пресс-службе суда.

Постановлением коллегии судебный акт первой инстанции оставлен без изменения.

"Частные жалобы отклонены по следующим основаниям. Согласно требованиям уголовно-процессуального законодательства, основанием для УДО могут служить позитивные изменения в поведении осужденного, которые свидетельствуют об его исправлении, достижении цели уголовного наказания в виде восстановления социальной справедливости. В частности, это такие обстоятельства как возмещение ущерба, поощрения, взыскания и другие. Джакишев осужден за совершение совокупности умышленных, в том числе тяжких и особо тяжкого преступлений. Согласно решению Капшагайского городского суда, с Джакишева в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, взыскано в общей сумме более 99 млрд тенге. Указанная сумма в настоящее время не выплачена. Мер по погашению ущерба осужденным не предпринято", - объяснили в пресс-службе суда.

Также отмечается, что отсутствует стабильность и динамика положительных изменений поведения осужденного. Так, помимо поощрений, Джакишев имеет взыскание за нарушение установленного порядка отбывания наказания.

Таким образом, активных действий, свидетельствующих об исправлении осужденного, формировании у него правопослушного поведения, Джакишевым не предпринято", - резюмировали в суде.

Напомним, Джакишев был задержан в мае 2009 года по обвинению в растрате вверенного государством имущества в виде долей в крупнейших урановых месторождениях Казахстана и в присвоении вверенного имущества в крупном размере. В марте 2010 года он был признан виновным по статьям 176 (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) и 311 (Получение взятки) УК РК и приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и лишением права занимать в течение 7 лет государственные должности.

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