Джакишеву снова отказали в УДО

Усть-Каменогорск. 11 сентября. Kazakhstan Today - Бывшему главе "Казатомпрома" Мухтару Джакишеву отказали в условно-досрочном освобождении. Заседание апелляционной коллегии прошло накануне в областном суде Восточного Казахстана, передает Kazakhstan Today со ссылкой на КТК .

В начале заседания адвокат заявил отвод составу суда. Он посчитал невозможным рассмотрение дела без самого Джакишева, который должен был участвовать в процессе по видеосвязи. Однако наладить её так и не удалось. Отвод в итоге тоже не приняли.

24 июля суд уже отказывал бывшему главе "Казатомпрома" в условно-досрочном освобождении. Защита подала апелляцию, однако решение об отказе оставили в силе и на этот раз.

Напомним, Джакишев был задержан в мае 2009 года по обвинению в растрате вверенного государством имущества в виде долей в крупнейших урановых месторождениях Казахстана и в присвоении вверенного имущества в крупном размере. В марте 2010 года он был признан виновным по статьям 176 (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) и 311 (Получение взятки) УК РК и приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и лишением права занимать в течение 7 лет государственные должности.

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