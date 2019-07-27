Суд отказал экс-главе "Казатомпрома" в УДО из-за невозмещенного ущерба в 99,6 млрд тенге

Семей. 25 июля. Kazakhstan Today - Невозмещение ущерба в 99,6 млрд тенге экс-главой "Казатомпрома" Мухтаром Джакишевым стало причиной отказа в его условно-досрочном освобождении, передает Kazakhstan Today.

Уголовный закон предусматривает одним из условий условно-досрочного освобождения полное возмещение ущерба. Общая сумма причиненного ущерба составляет 99,6 млрд тенге. Джакишевым ущерб не возмещен, что и послужило основанием для отказа судом в удовлетворении его ходатайства об условно-досрочном освобождении ", - сообщила пресс-служба суда Семея, где накануне прошло судебное слушание.

Напомним, Джакишев был задержан в мае 2009 года по обвинению в растрате вверенного государством имущества в виде долей в крупнейших урановых месторождениях Казахстана и в присвоении вверенного имущества в крупном размере.

В марте 2010 года он был признан виновным по статьям 176 (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) и 311 (Получение взятки) УК РК и приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и лишением права занимать в течение 7 лет государственные должности.

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