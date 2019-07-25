Суд отказал Джакишеву в досрочном освобождении

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Семей. 24 июля. Kazakhstan Today - Суд №2 города Семея отказал в условно-досрочном освобождении экс-главе компании "Казатомпром" Мухтара Джакишева, передает корреспондент Kazakhstan Today.

Напомним, в мае 2009 года Мухтар Джакишев был задержан по обвинению в растрате вверенного государством имущества в виде долей в крупнейших урановых месторождениях Казахстана и в присвоении вверенного имущества в крупном размере.

В марте 2010 года Джакишев был признан виновным по статьям 176 (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) и 311 (Получение взятки) Уголовного кодекса Республики Казахстан и приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и лишением права занимать в течение 7 лет государственные должности.

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