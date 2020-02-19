В связи с непогодой закрыто движение на 25 участках автодорог республиканского значения

Нур-Султан. 18 февраля. Kazakhstan Today - В связи с метелью, гололедом и плохой видимостью закрыто движение на 25 участках автодорог республиканского значения, сообщили в Комитете по ЧС, передает Kazakhstan Today.

В Нур-Султане с ухудшением погодных условий закрыто движение для всех видов автотранспорта в одном направлении Нур-Султан - Павлодар.

В Акмолинской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на 8 участках автодороги значения: Екатеринбург - Алматы (граница СКО - поселок Жаксы, 856-й - 917-й километры), Жезказган - Петропавловск (граница Костанайской области - поселок Знаменка, 377-й - 595-й километры), Костанай - Аулиеколь - Сурган (граница Костанайской области - поселок Сурган, 232-й - 260-й километры), Жаксы - Есиль - Бузулук (город Есиль - село Бузулук, 64-й - 80-й километры), Нур-Султан - Ерейментау - Шидерты (Нур-Султан - граница Павлодарской области, 16-й - 200-й километры), Жаксы - Есиль - Бузулук (поселок Жаксы - Есиль, 0-й - 64-й километры), Екатеринбург - Алматы (поселок Жаксы - Атбасар, 917-й - 1006-й километры), Щучинск - Зеренда (Щучинск - село Зеренда, 0-й - 80-й километры).

В Актюбинской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги Карабутак - Комсомольской - граница Костанайской области (село Комсомольское - граница Костанайской области, 89-й - 234-й километры).

В Карагандинской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги Жезказган - Петропавловск (поселок Улытау - граница Костанайской области, 1038-й - 1142-й километры).

В Костанайской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на 6 участках автодорог Костанай - Аулиеколь - Сурган (Костанай - граница Акмолинской области, 7-й - 232-й километры), Жезказган - Петропавловск (граница Карагандинской области - граница Акмолинской области, 252-й - 377-й километры), Мамлютка - Костанай (Тобыл - граница СКО, 180-й - 404-й километры), Екатеринбург - Алматы (Тобыл - граница СКО, 555-й - 729-й километры), Костанай - Карабутак (Рудный - граница Актюбинской области, 231-й - 504-й километры), Денисовка - Житикара - Мюктиколь - граница РФ" (поселок Денисовка - граница РФ, 0-й - 174-й километры).

В Павлодарской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги Нур-Султан - Ерейментау - Шидерты (поселок Шидерты - граница Акмолинской области, 200-й - 235-й километры).

В Северо-Казахстанской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на 8 участках автодорог Екатеринбург - Алматы (граница Акмолинской области - граница Костанайской области, 856-й - 729-й километры), Жезказган - Петропавловск (граница Акмолинской области - село Новоишимское, 595-й - 701-й километры), Кокшетау - Рузаевка (село Саумалколь - село Рузаевка, 102-й - 196-й километры), Мамлютка - Костанай (село Пресновка - граница Костанайской области, 103-й - 180-й километры), Тимирязево - Сарыколь (село Тимирязево - граница Костанайской области, 0-й - 31-й километры), Булаево - Рощинское (село Молодогвардейское - село Рощинское, 228-й - 386-й километры), Волошинка - Тимирязево (село Волошинка - село Тимирязево, 119-й - 441-й километры), Жезказган - Петропавловск (село Новоишимское - село Покровка, 701-й - 875-й километры).

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