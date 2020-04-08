Из-за непогоды ряд населенных пунктов Костанайской области остался без электричества

Костанай. 7 апреля. Kazakhstan Today - В связи с резким ухудшением погодных условий ряд населенных пунктов в Костанайской области остался без электроснабжения, передает Kazakhstan Today.

7 апреля 2020 года, в первой половине дня, в Костанайской области началось резкое ухудшение погодных условий в виде обильного снегопада и сильной метели, сопровождаемые ураганным ветром, с порывами до 35-37 метров в секунду. В результате указанных аномальных погодных явлений, произошло отключение ряда воздушных линий АО "KEGOC", вследствие чего был обесточены ряд населенных пунктов области", - сообщили в АО "KEGOC".

В настоящее время оперативными службами компании, несмотря на сложные погодные условия, принимаются все возможные экстренные меры по восстановлению электроснабжения региона.

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