В ряде регионов Казахстана ожидается резкое понижение температуры

Нур-Султан. 7 апреля. Kazakhstan Today - В ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

8-9 апреля в Жамбылской области, в горных районах, ожидаются сильные осадки (дождь, снег), туман. Ветер северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. 9-10 апреля ожидается резкое понижение температуры ночью до 0-5 тепла, на севере и в горных районах до 5 мороза. В Таразе 9-10 апреля ожидается резкое понижение температуры ночью до 0-2 тепла", - сообщает РГП "Казгидромет".

Кроме того, 8 апреля утром и днем, 9 апреля сутки в Кызылординской области местами ожидаются осадки (дождь, снег), туман. 8 апреля утром и днем местами гроза, пыльная буря. Ветер северо-западный, западный, местами 15-20 метров в секунду. 9-10 апреля ожидается резкое понижение температуры ночью до 0-5 мороза, на юге 3 тепла.

Также штормовое предупреждение объявлено в Туркестанской области, где 8 апреля, ночью и утром 9 апреля местами ожидаются сильные осадки (дождь, снег), туман, ветер северо-западный, 15 - 20 метров в секунду, ночью 8 апреля порывы 25 метров в секунду.

9 -10 апреля ожидаются резкое понижение температуры ночью до 0- 5 мороза, на юге 3 тепла. В Шымкенте сутки 8 апреля, ночью и утром 9 апреля ожидаются сильные осадки (дождь, снег), ветер северо-западный 15-20 метров в секунду. Ночью 9-10 апреля ожидаются резкое понижение температуры ночью до 0-2 мороза. В Туркестане ночью 9-10 апреля ожидаются резкое понижение температуры ночью до 0-2 мороза", - сообщили синоптики.

Завтра в Костанайской области ожидается ветер юго-западный, западный, местами 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской, Северо-Казахстанская, Павлодарской областях ожидается ветер юго-западный, западный, 15-20, местами 23-28 метров в секунду, порывы 30 метров в секунду и более.

8 апреля в Карагандинской, Костанайской, Актюбинской Акмолинской, Северо-Казахстанская, Павлодарской областях ожидаются осадки (дождь, снег). Понижение температуры ночью до 0-8 мороза.

В Нур-Султане 8 апреля ночью ветер юго-западный, 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, днем порывы 15-20 метров в секунду.

8 апреля в Акмолинской области местами ожидаются туман, низовая метель, гололед. В Кокшетау 8 апреля ожидаются временами осадки (дождь, снег), низовая метель. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

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