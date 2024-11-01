31.10.2024, 09:13 35271
В связи с ухудшением погодных условий ограничено движение транспорта в Костанайской области
Фото: Depositphotos
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Костанай. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с ухудшением погодных условий ограничено движение транспорта в Костанайской области, сообщили в пресс-службе НК "КазАвтоЖол".
Ограничение движения для всех видов автотранспорта введено на 8-216 км автодороги республиканского значения Костанай - Аулиеколь - Сурган (участок Тобыл - поселок Октябрьское), на 463-539 км автодороги Екатеринбург - Алматы (участок Костанай - поселок Федоровка) и 589-683 км автодороги Екатеринбург - Алматы (участок село Щербакова - поселок Сарыколь).
По данным Казгидромета, в Костанайской области сегодня объявлено штормовое предупреждение. На большей территории области ожидается туман. На юге, востоке, западе области ожидается гололед.
Как сообщили синоптики, с прохождением атмосферных фронтов на большей территории РК 31 октября пройдут осадки (дождь, снег), на западе страны днем ожидается сильный дождь, лишь на юго-востоке страны - погода без осадков. По республике прогнозируются туманы, усиление ветра, на севере, северо-западе, в центре, востоке, в горных районах юго-востока страны - гололед.
В Астане: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Ночью и утром туман. Ветер южный, юго-восточный ночью 2-7, днем 9-14 метров в секунду. Температура воздуха днем 3-5 тепла.
В Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура воздуха днем 12-14 тепла.
В Шымкенте: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем 15-17 тепла.
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01.11.2024, 08:24 4786
Что ждет казахстанцев в ноябре
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Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Что ожидает казахстанцев в ноябре текущего года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.
Тарифы на электроэнергию вырастут в нескольких регионах Казахстана
Как изменятся тарифы с 1 ноября:
- 1-я группа (Экибастузская ГРЭС-1) - с 8,05 до 8,27 тенге за кВтч;
- 2-я группа (Евроазиатская энергетическая корпорация) - с 7,40 до 7,98 тенге;
- 9-я группа (АО "Астана-Энергия") - с 8,49 до 9,28 тенге;
- 12-я группа (АО "Алюминий Казахстана") - с 6,05 до 7,87 тенге;
- 18-я группа (ТОО "Степногорская ТЭЦ") - с 22,58 до 28,97 тенге;
- 28-я группа - (ТОО "Жанажолская ГТЭС") - с 11,44 до 11,85 тенге;
- 39-я группа (АО "З-Энергоорталык") - с 13,79 до 15,09 тенге;
- 48-я группа (АО "ТНК "Казхром") - с 7,59 до 10,67 тенге.
Также в перечень добавили новые новые энергопроизводящие компании со следующими тарифами:
- 56-я группа - 43,92 тенге за кВтч;
- 57-я группа -56,63 тенге;
- 58-я группа - 26,08 тенге;
- 59-я группа - 22,56 тенге;
- 60-я группа - 3,07 тенге.
Еще на полгода Казахстан запретит экспорт сжиженного газа
В Минэнерго напомнили, что в мае текущего года в целях обеспечения сжиженным нефтяным газом внутренний рынок страны введен запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сжиженного нефтяного газа автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев. На сегодняшний день Министерством энергетики РК планируется продлить данную меру еще на 6 месяцев. Соответствующий проект приказа размещен на портале "Открытые НПА". В случае принятия проекта приказа, запрет на экспорт сжиженного нефтяного газа будет введен в действие с 14 ноября 2024 года.
Новый сезон ледовых катаний на катке "Медеу" откроется 2 ноября
В Алматы 1 ноября состоится запуск катка "Медеу" в техническом режиме, все желающие смогут его посетить согласно графику сеансов. 2 ноября состоится торжественное открытие нового сезона массовых катаний на высокогорном катке "Медеу", сообщили в акимате.
Торжественная программа открытия пройдет с 12.00 до 15.30. Для посетителей предусмотрена концертная программа с участием звезд казахстанской эстрады. С 17.00 до 20.00 гостей ждет вечерний сеанс с конкурсами, призами от ведущего и диджеем, создающим атмосферу диско.
Дирекция спортивных сооружений города Алматы рекомендует жителям и гостям города заранее приобрести билеты через официальный сайт www.medeu.kz, чтобы избежать очередей на кассах и для организации быстрого прохода через турникетную систему и воспользоваться общественным транспортом, чтобы избежать пробок и трудностей с парковкой.
В день открытия планируется усиление автобусного маршрута №12 до высокогорного катка "Медеу". Автобусы будут курсировать в будние дни с 08.00 до 00.00 часов и по выходным дням с 08.00 до 01.00.
Сколько дней отдыха ждет казахстанцев в ноябре
В ноябре в Казахстане нет национальных и государственных праздников. В связи с этим казахстанцы, работающие пять дней в неделю, отдохнут 9 дней, при шестидневке - 4.
В ноябре казахстанцы отметят следующие профессиональные праздники: День внешней разведки (5 ноября), День статистика (8 ноября), День работников цифровизации и информационных технологий (10 ноября), День энергосбережения (11 ноября), День национальной валюты (15 ноября), День работников финансовой системы (15 ноября), День органов антикоррупционной службы (18 ноября), День работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности (17 ноября).
Правила досмотра пассажиров и багажа изменятся в Казахстане
В правила и требования к проведению досмотра пассажиров и лиц, посещающих объекты транспортной инфраструктуры, вещей, находящихся при них, в том числе ручной клади и багажа внесли изменения. Проект изменений размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 11 ноября 2024 года.
В числе новшеств - возможность предъявлять электронные документы из сервиса цифровых документов пассажиров и посетителей вместо бумажных.
Также в новых правилах расширены функции работников досмотра.
Согласно новой редакции правил, инвалиды всех групп имеют право проходить досмотр без очереди.
В школах Казахстана начинается вторая четверть
4 ноября казахстанские школьники вернутся к учебе после осенних каникул. 2-я четверть продлится 8 учебных недель. Зимние каникулы составят 10 календарных дней (с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно).
Минтруда изменило правила выплаты соцотчислений и единого платежа
Теперь соцотчисления и единый платеж будут платить по сводному платежному поручению. Оно будет
плательщиками с 11 ноября 2024 года для перечисления:
- социальных отчислений, а также задолженности по социальным отчислениям и (или) пени за несвоевременную и (или) неполную уплату социальных отчислений;
- задолженности по единому платежу и (или) пени за несвоевременную и (или) неполную уплату единого платежа.
Уплата задолженности и (или) пени за несвоевременную и (или) неполную уплату соцотчислений производится также сводным платежным поручением.
Также в новой редакции изложены формы:
- заявления на возврат ошибочно уплаченных сумм социальных отчислений;
- заявления на возврат ошибочно уплаченных сумм единого платежа.
Нацбанк объявит очередное плановое решение по базовой ставке 29 ноября в 12.00
Напомним, в октябре Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка принял решение сохранить базовую ставку на уровне 14,25% годовых с коридором +/- 1 п.п.
Погода в ноябре
По данным Казгидромета, в ноябре средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы на большей территории Казахстана, выше нормы на 1° - в северо-западной половине Западно-Казахстанской области, ниже нормы на 1° - на юго-востоке Туркестанской, области Жетісу, Восточно-Казахстанской, области Абай, на юге Жамбылской и Алматинской областей.
Средняя за месяц температура воздуха ожидается в пределах -1-9°С на большей части и в горных районах юго-востока республики, 0,+5°С - в южной и юго-западной части страны.
Количество осадков в ноябре прогнозируется около нормы на большей территории республики, больше нормы - в Западно-Казахстанской, Павлодарской областях, на северо-западе Атырауской и Актюбинской областей, на востоке Северо-Казахстанской, Акмолинской областей, на крайнем севере Восточно-Казахстанской и области Абай, меньше нормы - в южной половине страны и на крайнем юге Карагандинской и области Улытау.
31.10.2024, 18:36 21436
В Алматы зафиксируют цены на куриные яйца
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Алматы. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы зафиксируют цены на куриные яйца первой категории, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
В целях стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары в городе Алматы АО "СПК "Алматы" заключило договор займа с птицефабрикой ТОО "Компания" "Сары-Булак". В рамках договора будут стабилизированы цены на куриные яйца первой категории в количестве 2,4 млн штук ежемесячно. Период стабилизации - 36 месяцев. Продукция ТОО "Компания" "Сары-Булак" будет реализована через торговые сети города, а также магазины у дома", - проинформировали в пресс-службе.
По информации акимата, отпускная цена на яйцо первой категории составит 51 тенге.
Цена с учетом торговой надбавки ретейлера в торговых объектах города не превысит 58 тенге", - добавили в пресс-службе.
Напомним, производство яиц в Казахстане сократилось на 10%.
31.10.2024, 17:40 23646
В Алматы сносят крупную незаконную СТО
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы сносят крупную незаконную станцию технического обслуживания, расположенную на улице Розыбакиева, сообщает акимат мегаполиса.
Инициирован иск в специализированный межрайонный экономический суд Алматы на снос объекта. Судебные разбирательства не завершены, однако демонтаж объекта уже начат собственником в добровольном порядке", - проинформировали в акимате со ссылкой на управление градостроительного контроля Алматы.
Ранее в ходе внеплановой проверки управлением в отношении собственника приняты административные меры с выдачей предписания на устранение допущенных нарушений. Подчеркивается, что требования предписания не были исполнены.
Напомним, за прошлый год в Алматы было выявлено более тысячи нарушений в строительстве. 8 строительных компаний были лишены лицензии.
Алматинцы задаются вопросом, как получается, что серьезные нарушения выявляются в постройках, на возведение которых сам же акимат выдавал разрешение. Жители Алматы регулярно требуют от акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обратили внимание, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.
По данным аналитиков, Алматы относится к городам, где проблемы, связанные с деятельностью недобросовестных застройщиков и обманом дольщиков, остаются крайне актуальными.
Ранее премьер-министр Бектенов отметил, что застройка городов ведется акиматами без учета мнения общественности.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.
30.10.2024, 14:04 57516
Чиновник отделался незначительным штрафом за обрушенную в школе стену
Еще за несколько месяцев до ЧП заказчик знал о прогибе плиты на третьем этаже школы
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Костанай. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Главу отдела образования акимата Аулиекольского района наказали штрафом за частичное обрушение здания школы в селе Новонежинка Костанайской области, сообщает Костанайский областной суд.
Проверка капремонта частично рухнувшей школы выявила, что еще в июле заказчик знал о прогибе плиты на третьем этаже школы. Об этом свидетельствует переписка между участниками процесса строительства, неоднократные письма со стороны подрядной организации заказчику, где сообщалось о проблеме и о том, что необходимо в кратчайшие сроки провести обследование перекрытия с выдачей решения по усилению либо демонтажу деталей конструкций.
Отмечается, что в ходе судебного процесса глава управления свою вину не признал. Тем не менее суд признал его виновным и наложил штраф в размере 147 680 тенге.
Обрушение стены на третьем этаже школы произошло 7 сентября текущего года. К счастью, на момент ЧП детей и педагогов в школе не было.
30.10.2024, 12:50 60816
Прогноз неутешителен - мажилисмен заявил о хроническом неисполнении бюджета Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса парламента Павел Казанцев в ходе заседания нижней палаты заявил о хроническом неисполнении бюджета Республики Казахстан, передает корреспондент агентства.
Неисполнение доходной части республиканского бюджета хронически продолжается уже не первый год. На 2025 год прогноз по доходам, к сожалению, тоже неутешителен. Прогноз ниже уровня текущего года почти на полтриллиона тенге (...) Это несмотря на усилия правительства по улучшению налогового администрирования и снижению уровня теневой экономики", - сообщил депутат.
При этом, заявил он, расходы бюджета в 2025 году вырастут на 7%, а дефицит прогнозируется с ростом на 14% от уровня 2024 года.
Павел Казанцев спросил министра финансов Республики Казахстан Мади Такиева, каким образом планируется обеспечить запланированный уровень доходов в 2025.
Несмотря на уменьшение прогноза по доходам 2025 года по сравнению с этим годом на 3%, что составляет 500 млрд тенге, ожидается увеличение с фактом этого года на 3 трлн тенге", - отметил министр финансов Мади Такиев, отвечая на вопрос депутата.
По его словам, "добирать деньги" в бюджет будут за счет роста экономики, в том числе благодаря проекту ТШО и проекту будущего расширения.
Мы ожидаем 1,4 трлн тенге, 1,3 трлн тенге ожидается за счет улучшения налогового и таможенного администрирования, включая цифровизацию", - сказал глава Минфина.
Он отметил, что сегодня завершается работа со всеми информационными системами, которые вскоре введут в опытную эксплуатацию, за счет цифровизации и искусственного интеллекта Минфин ожидает дополнительных поступлений в бюджет.
Мы с вами приняли обновленный закон о трансфертном ценообразовании, в рамках которого мы начинаем работу, результат будет со следующего года. Кроме того, с 1 января 2025 года Комитету госдоходов передадут функции валютного контроля, и в этом направлении тоже есть резерв, по которому мы будем работать. И, как вы помните, в этом году мы рассмотрели повышение ставки НДПИ на уран, там ожидаем порядка 100 млрд тенге. С этими показателями мы достигнем запланированных результатов", - заключил Такиев.
Ранее в ВАП заявили, что итоги государственного аудита налогового и таможенного администрирования за 2023 год свидетельствуют о недостижении плана по налоговым поступлениям на сумму 1,4 трлн тенге.
29.10.2024, 17:58 91151
Ребенок-инвалид семь лет не получал положенную помощь из-за халатности врачей поликлиники
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Кызылорда. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Кызылорде мать ребенка, родившегося с тяжелой патологией, в течение семи лет не могла оформить инвалидность и не получала полагающиеся выплаты из-за халатности медработников поликлиники, сообщили в пресс-службе Верховного суда Казахстана.
Жительница Кызылорды в 2016 году родила сына. Ребенку сразу поставлен диагноз "Острое нарушение мозгового кровообращения, геморрагическая форма. Супратенториальное кровоизлияние". Хотя ребенок был взят на учет в городской поликлинике, ответственные работники не проводили диспансерного наблюдения за ребенком в полном объеме.
В результате в направлении во врачебно-консультативную комиссию для оформления степени ограничения в возможностях не было указано его наличие или отсутствие. Потому группа ограничения в возможностях ребенку присвоена лишь спустя 7 лет, в течение которых медработниками не велся диспансерный контроль за ребенком, не выдавались направлений на лечебно-оздоровительные мероприятия и они не проведены на должном уровне, а наблюдение специалистами по неврологической патологии проводилось не в полном объеме", - рассказали в суде.
В ходе внеплановой проверки областным департаментом Комитета медицинского и фармацевтического контроля участковый врач получил выговор, а руководству поликлиники вынесено предписание об устранении нарушений по оформлению выплаты пособий детям с ограниченными возможностями и их воспитывающим за 2016-2023 годы.
Также в суде отметили, что невыполнение необходимых лечебных мероприятий и неоказание на должном уровне медпомощи привело к ухудшению здоровья ребенка. Вместе с тем он был лишен возможности получать лечение в санаториях.
Суд удовлетворил иск в пользу матери ребенка, с поликлиники взыскан 1 млн тенге компенсации морального вреда.
Решение суда не вступило в законную силу.
Напомним, дочь умершего по вине медиков пациента взыскала с медучреждений 5 млн тенге. В Акмолинской области фельдшера скорой помощи осудили за отказ госпитализировать тяжело больного.
29.10.2024, 11:30 104181
В Казахстане парк подвижного состава изношен на 55%
Фото: Depositphotos
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Астана. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан парк подвижного состава изношен на 55%, сообщил в ходе заседания правительства министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев.
В настоящее время общий парк подвижного состава составляет порядка 139 тысяч единиц. Средний износ - 55%. В этой связи ведется работа по запуску новых проектов", - заявил министр.
В частности, в 2025 году запускается производство пассажирских вагонов на заводе в Астане мощностью 100 единиц в год.
В железнодорожном машиностроении налажено производство локомотивов по технологиям компаний "Вабтек" и "Альстом", а также грузовых и пассажирских вагонов", - подчеркнул Канат Шарлапаев.
По его словам, на сегодняшний день, предприятиями сектора произведено продукции на сумму 423 млрд тенге, рост в 1,5 раза.
По итогам года ставим задачу обеспечить рост производства грузовых вагонов в 4 раза - до 2 000 единиц, пассажирских вагонов до 122 единицы и локомотивов до 128 единиц. В целом, железнодорожное машиностроение характеризуется огромным потенциалом для развития", - добавил министр.
Напомним, в начале года 173 млрд тенге из средств ЕНПФ направили на покупку 3300 вагонов.
28.10.2024, 19:33 130066
В Казахстане 30 октября отключат радио и телевидение
Фото: depositphotos.com
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Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - АО "Казтелерадио" сообщило казахстанцам, что 30 октября по всей стране на 14 часов отключат телевидение и радио.
30 октября с 03.00 до 17.00 будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана", - говорится в сообщении.
АО "Казтелерадио" для обеспечения бесперебойного и качественного телерадиовещания ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей.
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В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?