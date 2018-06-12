Талдыкорган. 12 июня. Kazakhstan Today - В Талдыкоргане открылся консультационный центр для представителей НПО, передает Kazakhstan Today.

Центр создан для юридической, технической и информационной поддержки неправительственных организаций. Более 900 организаций успешно работают в неправительственном секторе Алматинской области. Благодаря активной работе центра, НПО смогут выйти на новый уровень профессионализма.

"В Алматинской области имеется много неправительственных организаций. В целях расширения участия НПО в процессе принятия решений и повышения их устойчивости в обществе появилась идея создания второго консультационного пункта. При поддержке Министерства по делам религий и гражданского общества, а также "Центра поддержки гражданских инициатив" у нас появилась такая возможность. Мы выиграли грант по созданию и открытию гражданского центра по поддержке НПО по принципу "одного окна", - поделилась Жанар Нурмуханова, президент ОЮЛ "Гражданский Альянс Алматинской области" на площадке Региональной службы коммуникаций Алматинской области.

На сегодняшний день, в городе Талдыкорган имеется два консультационных центра на базе "Гражданского альянса Алматинской области". Один консалтинговый центр работает с действующими организациями, начавшим свою деятельность, но еще не имеющим достаточного опыта. А второй - для новичков, которые не знают в каком направлении начать двигаться.

Цель создания центра обеспечить представителей НПО удобством, экономией временем и денежными средствами.

НПО - главный источник социально-значимых инициатив и социально-значимых проектов. И поэтому государство помогает, выделяя деньги на создание подобных центров, оказывающих успешный эффект на итоги работ неправительственных организаций. Отметим, что в последнее время появилась новая тенденция - присуждение премий НПО за достижения в той или иной области, что создает дополнительную мотивацию для совершенствования.

Гражданский центр по принципу "одного окна" открыл свои двери с мая текущего года. В настоящее время, количество обратившихся составило шесть НПО. Предметом обращения стала консультации по написанию проектов в международные фонды, а в июне помощью по вопросу предоставления отчетности по иностранному финансированию воспользовались два НПО.

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