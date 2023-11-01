31.10.2023, 17:04 46941
В Темиртау из-за поздних госзакупок детсад до сих пор не подключен к отоплению
Дети распределены по другим учреждениям
Фото: Depositphotos
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Темиртау. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Темиртау из-за поздних государственных закупок детские ясли-сад "Нурай" до сих пор не подключен к отоплению.
В саду "Нурай" поздно разыгрались госзакупки, их объект не сдан к теплу. Тепло по сетям до сада доведено, но садик не может принять, так как еще ремонтирует свою внутреннюю систему. На данный момент ремонтные работы уже близятся к завершению", - цитирует ekaraganda.kz сообщение акимата Темиртау.
В отделе жизнеобеспечения в организациях образования также прокомментировали данную ситуацию. На время проведения ремонта внутренних сетей дети распределены по другим учреждениям, но уже скоро смогут вернуться в стены родного сада, отмечает издание.
На сегодняшний день по КГКП "Ясли-сад "Нурай" идут ремонтные работы системы отопления. Работы выполнены на 95%. Осталось установить теплообменник, провести опрессовку. Срок завершения ремонтных работ - 7 ноября 2023 года. На период проведения ремонтных работ дети распределены по другим дошкольным организациям города", - пояснил руководитель отдела жизнеобеспечения в организациях образования Баглан Раимжанова.
Ранее в Темиртау уже были проблемы в двух садах: "Кораблик" и "Карлыгаш". После обращений возмущенных родителей в СМИ вопросы с данными садами удалось решить. Качество исполнения работ в "Кораблике" проверял лично аким области Ермаганбет Булекпаев.
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01.11.2023, 10:44 2506
В Казахстане питьевое молоко подорожало на 20% за год
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Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Республики Казахстан питьевое молоко выросло в цене на 20% за год.
Как сообщает energyprom.kz, по итогам сентября текущего года молочные продукты подорожали на 16,1% за год. Среди всех молочных продуктов питания питьевое молоко выросло в цене на 20%, консервированное молоко - на 26,4%, творог - на 11,8%, твердый сыр - на 10,7%, кисломолочные продукты - на 15,7%. Среди кисломолочных продуктов кефир подорожал на 17,5%, сметана - на 16,6%, йогурт - на 9,8%.
В региональном разрезе наибольший рост цен был отмечен в Западно-Казахстанской области: на 24,7% за год. В тройке антилидеров также оказались Кызылординская (плюс 24,3% за год) и Улытауская (плюс 23,7%) области. Наименьшее годовое удорожание было отмечено в Алматинской области: на 10%", - проинформировали аналитики.
Также отмечается, что по итогам января-сентября текущего года производство молочных продуктов в стоимостном выражении достигло 444,5 млрд тенге - на 25% больше, чем годом ранее.
В натуральном выражении производство обработанного жидкого молока и сливок составило 444,1 тысяч тонн - на 5,4% больше, чем за январь-сентябрь 2022-го. В то же время производство кисломолочных напитков сократилось на 0,6% за год, до 171,4 тысяч тонн. Впрочем, в этой категории национальные кисломолочные напитки - шубат и кумыс - в плюсе: на 5,7% и сразу на 52,8% соответственно", - заявили аналитики.
Кроме того, производство сыра и творога выросло на 16,6%, до 31,9 тысяч тонн, сливочного масла и спредов - на 23,3%, до 22,9 тысяч тонн. Между тем, выпуск молока в твердой форме уменьшился на 41,9%, до 3,7 тысяч тонн. Выпуск мороженого в плюсе на 32,6%, до 46,5 тысяч тонн.
Сообщается, что по итогам января-августа текущего года местные компании обеспечили спрос на молочные продукты за исключением свежего молока на 82,5%.
В том числе спрос на обработанное жидкое молоко и сливки был перекрыт на 94,9%, на молоко в твердой форме - на 16,1%, на сыр и творог - на 55,6%, на сливочное масло - на 79,3%, на йогурт - на 84,4%, на сгущенное молоко и сливки - на 37,9%. Спрос на мороженое и лед местные компании перекрыли собственным производством на 82,6%", - добавили аналитики.
Ранее сообщалось, что в Казахстане на 12% подорожало мясо.
01.11.2023, 09:44 5771
Казахстанцы вложили в финпирамиду порядка 500 млн тенге
Дело направлено в суд
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Уральск. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Расследование дела в отношении организатора филиалов финпирамиды Chia Tai Tianging Pharmaceutical на территории Западно-Казахстанской, Актюбинской и Атырауской областей завершено департаментом Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по ЗКО и направлено в суд.
Злоумышленники позиционировали себя как прибыльная инвестиционная компания и обещали высокий стабильный доход. На самом деле "Chia Tai Tianging Pharmaceutical" привлекала деньги граждан для последующего перераспределения их между участниками без цели предпринимательства. За короткое время привлечено 425 вкладчиков, сумма их взносов превысила 520 млн тенге. На сегодня 411 лиц признаны потерпевшими, нанесенный ущерб оценивается в 490 млн тенге", - проинформировали в АФМ.
В ведомстве призвали граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.
Ранее сообщалось, что в РК жертвами финансовых пирамид становятся дети.
01.11.2023, 08:41 7681
Что ожидается в Казахстане в ноябре
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,Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Что ожидает казахстанцев в ноябре текущего года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.
В Астане состоятся крупные общественно-политические мероприятия с участием глав зарубежных государств
1 ноября 2023 года по приглашению главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоится официальный визит в республику президента Франции Эмманюэля Макрона.
2 ноября Астану с официальным визитом посетит премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
3 ноября в столице Казахстана состоится юбилейный, X саммит Организации тюркских государств (ОТГ). В мероприятии примут участие лидеры государств - членов ОТГ - Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана. Также в работе саммита будут участвовать главы государств - наблюдателей ОТГ - Венгрии и Туркменистана.
В связи с предстоящими мероприятиями полиция переведена на усиленный вариант несения службы, по периметру столицы выставили блокпосты.
Прогноз погоды на ноябрь 2023 года
Начало заключительного месяца осени порадует еще теплыми деньками. При этом с чередованием циклонов и антициклонов на большей части страны будет сохранятся неустойчивый характер погоды с осадками в виде дождя и снега, гололедом, туманом, порывистым ветром. Лишь на западе и юге республики - в начале ноября, а с середины первой декады на большей территории РК прогнозируется прекращение осадков.
Температурный фон будет меняться в следующих пределах:
- в западных регионах страны пока еще довольно тепло, основной фон температуры воздуха ночью +2, +10°С, днем +12, +18°С;
- на северо-западе РК (Актюбинская область) ожидается колебание температуры воздуха ночью от 0, +8°С до -5, +5°С, днем от +7, +12°С, на юге области +15°С, до +5, +10°С;
- в северной половине, в центре, на востоке Казахстана - ночью от -5+2°С, до +3+8°С, днем от +3+12°С до -2+3°С;
- в южных регионах - ночью от -5, +5°С до +3, +8°С, днем воздух прогреется от +8, +13°С до +12, +17°С, в отдельные дни до +20°С.
В конце первой декады в начале второй декады ноября с ослаблением антициклона потеплеет.
Во второй и третьей декадах ноября погода также ожидается изменчивой, частая смена теплых и морозных дней, осадки (дождь, снег), порывистый ветер прогнозируются в течение периода. В северных регионах в отдельные дни возможны низовые метели, по территории РК не исключены гололедные явления и туманы.
В северной половине, на востоке и в центре республики по-зимнему морозная погода прогнозируется во второй половине месяца, столбики термометров в самые холодные дни понизятся:
- в северной половине РК - в ночные часы до -15, -22°С, днем до -5, -13°С;
- в южной половине и на юго-западе страны - ночью до -3, -12°С, днем до -1, +5°С.
А в самые теплые дни во второй и в третьей декадах при поступлении более теплых воздушных масс из районов Ирана и Средиземного моря потеплеет:
- в северной половине днем до +3, +10°С;
- в южной половине республики днем до +8, +17°С;
По предварительному прогнозу, в ноябре средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2° на большей части республики, около нормы - на юге области Жетысу и в юго-восточной половине Алматинской области. Количество осадков в ноябре прогнозируется около нормы на большей территории республики, меньше нормы - в Кызылординской, на большей территории Туркестанской, на северо-западе Жамбылской, в юго-восточной половине Мангистауской, Актюбинской областях, на юго-западе области Улытау.
Соглашение о безвизовом режиме между Казахстаном и Китаем вступает в силу 10 ноября 2023 года
Соглашение о взаимном освобождении от визовых требований между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики, подписанное 17 мая 2023 года в Сиане (КНР), вступает в силу с 10 ноября 2023 года.
Согласно статье 1 данного соглашения, граждане двух стран освобождаются от визовых требований в целях осуществления частных дел, туризма, лечения, международных перевозок, транзита, а также деловых целей. При этом срок пребывания граждан на территории двух государств не должен превышать 30 (тридцать) календарных дней с момента пересечения государственной границы, а суммарно 90 (девяносто) календарных дней в течение 180 (сто восемьдесят) календарных дней.
В случае необходимости пребывания граждан более 30 дней, то нужно будет заранее оформить въездную визу соответствующей категории. Безвизовый режим не даёт права на трудоустройство, учёбу и миссионерскую деятельность", - сообщили в МИД РК.
Школьников из социально уязвимых семей будут бесплатно кормить по цифровым ваучерам
Пилотный проект Министерства просвещения будет действовать с 1 ноября 2023 года по 1 ноября 2024 года. Услугополучатель может скачать приложение "Социальный кошелек" через ссылку, указанную в SMS-сообщении, либо найти его в ранее скачанном приложении eGov Mobile. Цифровые ваучеры формируются автоматически в "Социальном кошельке" на основании полученных данных услугополучателей. Родитель школьника или его представитель активизирует в кошельке цифровой ваучер. После чего кошелек направляет ИИН учащегося в информационную систему объекта информатизации в области образования, установленную в школьной столовой, для дальнейшего ведения учета и фиксации питания.
Для использования ваучера услугополучатель генерирует QR-код в соцкошельке и передает его учащемуся в электронном виде, а в столовой его считывает работник. После использования цифрового ваучера в разделе "История" в кошельке отображается статус его использования. Право на получение ваучеров имеют: дети из семей, имеющих право на получение государственной адресной социальной помощи; дети из семей, не получающих государственную адресную социальную помощь, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, проживающие в семьях.
Помимо получения ваучеров, услугополучатель может оценить в кошельке качество предоставляемой услуги в школьной столовой, направить жалобу в уполномоченный орган посредством информационной системы e-Otinish.
По данным Минпросвещения, пилот уже апробирован в 13 школах Астаны. Родителям и законным представителям детей разосланы SMS-сообщения и активирован 331 ваучер.
Казахстан продлил запрет на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов
Запрет вводится сроком на шесть месяцев. Приказ вводится в действие с 7 ноября 2023 года.
Власти Казахстана продлят запрет на вывоз угля для недопущения дефицита
Запрет продлевается в целях исключения дефицита угля для населения в период прохождения отопительного сезона. Запрет продлевается с 26 ноября на шесть месяцев на: уголь каменный, пылевидный или непылевидный, но не агломерированный (код ТН ВЭД 2701); лигнит, или бурый уголь, агломерированный или неагломерированный, кроме гагата (код ТН ВЭД 2702).
На казахстанско-российской границе внедрят электронную очередь для автомобилей
С 1 ноября 2023 года на казахстанско-российской границе планируется запуск пилотного проекта по внедрению системы электронной очереди на автомобильном пункте пропуска "Бидаик" (Северо-Казахстанская область). Об этом сообщили в Комитете государственных доходов.
Сервис реализован на базе цифровой платформы Qoldau.kz и является бесплатным. Задача системы электронной очереди CarGoRuqsat состоит в предоставлении перевозчикам возможности предварительного бронирования очереди и автоматизации проверки необходимых документов в информационных системах. Это обеспечивает оперативность и прозрачность прохождения границы, способствует недопущению скоплений грузовых автомашин, позволяет органам госдоходов в автоматическом режиме применять систему управления рисками.
В рамках пилотного проекта перевозчикам, планирующим выезд с территории Казахстана через автомобильный пункт пропуска "Бидаик", с 1 ноября 2023 года необходимо забронировать место в электронной очереди посредством приложения CarGoRuqsat. Для этого необходимо пройти по ссылке, зарегистрироваться и войти в приложение CarGoRuqsat, выбрать пункт пропуска "Бидаик", указать дату и время пересечения границы и заполнить данные о водителе и автотранспортном средстве. После одобрения заявки необходимо своевременно прибыть на пункт пропуска для прохождения границы.
Во избежание непредвиденных ситуаций Комитет госдоходов призывает перевозчиков заблаговременно производить бронирование электронной очереди для пересечения казахстанско-российской границы через пункт пропуска "Бидаик".
Бесплатное чипирование домашних животных в Алматы
С 1 ноября в Алматы запустят программу бесплатного чипирования и регистрации домашних животных. Она продлится до 20 декабря 2023 года. В рамках программы по Алматы предусмотрено чипирование и регистрация 15 тысяч домашних животных (собак и кошек).
Атырауский НПЗ после ремонта выйдет на полную мощность в начале ноября
Выход Атырауского нефтеперерабатывающего завода на полную проектную мощность запланирован на первую декаду ноября, сообщает пресс-служба завода.
В рамках промежуточных итогов планово-предупредительных работ на дымовых трубах технологических печей произведены все необходимые работы для монтажа оборудования АСМ", - проинформировали пресс-службе.
Сообщается, что на заводе в рамках промежуточных итогов планово-предупредительных работ произведен запуск первой очереди технологических установок. Суточная переработка нефти составляет 9500 тонн, также начато производство товарной продукции: автобензинов - 1200 тонн в сутки, дизельного топлива - 1500 тонн в сутки", - добавили в пресс-службе.
31.10.2023, 09:04 82851
В Алматы завершили пробивку улицы Айтеке би
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В целях снижения уровня загруженности улично-дорожной сети, а также развития транспортной инфраструктуры Алмалинского района было выполнено строительство пробивки улицы Айтеке би от улицы Байтурсынова до Досмухамедова, сообщили в городском акимате.
Дорожно-строительные работы были начаты в июне и завершены в октябре текущего года. В рамках пробивки построена новая дорога протяженностью 142 м шириной проезжей части 11,5 м с тротуаром с обеих сторон. Также было проведено переустройство инженерных коммуникаций и установлено наружное освещение.
Для обеспечения безопасности дорожного движения и с целью исключения конфликтных ситуаций по улице Айтеке би на данном участке в восточном направлении будет предусмотрено движение транспортных средств только направо. При движении в западном направлении - прямо, налево и направо с установкой соответствующего дорожного знака. На сегодня завершены работы по нанесению дорожной разметки, установке дорожных знаков и открыто движение для автомобилей.
30.10.2023, 19:14 139561
В Караганде начали хоронить погибших в шахте Костенко горняков
Фото: Depositphotos
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Караганда. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В понедельник, 30 октября, в Караганде, окрестностях и городах-спутниках начали хоронить погибших от пожара и взрыва метана на шахте имени Костенко горняков, сообщает ekaraganda.kz.
По информации акимата области, похороны продлятся три дня. Сегодня похоронили первых 14 горняков.
Многие из погибших шахтеров работали ранее на других шахтах региона, потом были переведены на шахту Костенко. Но сами жили в Абае, Шахтинске, Сортировке. Некоторых из погибших упокоили на их малой родине.
- Адампаев Ербулат Муратовулы, 1970 года рождения. Захоронение на кладбище в поселке Кокпекты;
- Шотаев Аманкельды Мейрамулы, 1992 года рождения. Захоронение на кладбище в поселке Кокпекты;
- Мусабеков Асет Канатович 1979 года рождения. Захоронение на Сокурском кладбище;
- Жанзаков Айзат Айханулы, 1991 года рождения. Захоронение на кладбище в селе Курылыс;
- Алиякпаров Куандык Серикулы, 1987 года рождения. Захоронение на кладбище Пришахтинска;
- Кадиров Ринат Мубаракзянович, 1970 года рождения. Захоронение на кладбище в городе Абай;
- Крайнов Олег Викторович, 1968 года рождения. Захоронение в Караганде на кладбище "Триада";
- Богатырев Илья Константинович, 1995 года рождения. Захоронение на кладбище в Сортировке;
- Абилов Айбек Нургалиевулы, 1997 года рождения. Захоронение в Караганде.
- Бобряшов Сергей Владимирович, 1962 года рождения. Захоронение на кладбище в Майкудуке "Триада";
- Шулевский Михаил Леонидович, 1986 года рождения. Захоронение на кладбище "Триада" в Сортировке;
- Петренко Владимир Ильич, 1961 года рождения. Захоронение на кладбище "Триада";
- Крикунов Павел Александрович, 1971 года рождения. Захоронение на кладбище "Триада";
- Магиев Жанболат Темиргалиевулы, 1981 года рождения. Захоронение на кладбище в Сортировке.
Напомним, 28 октября на шахте имени Костенко произошел пожар и взрыв метана. Погибли 45 шахтеров. Поиски 46-го горняка все еще продолжаются.
30.10.2023, 13:26 163356
Петицию с требованием привлечь Лакшми Миттала к уголовной ответственности запустили в Казахстане
Фото: zona.kz
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Астана. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы требуют привлечь к уголовной ответственности владельца "АрселорМиттал Темиртау" Лакшми Миттала и управляющего компании Палаватху Кришнана за умышленное бездействие по обеспечению безопасности сотрудников.
Соответствующая петиция размещена на сайте alash.online.
В тексте указано, что с 2016 года тенденция аварийности на угольных шахтах АО "АМТ" не снижается.
За 2016-2022 годы произошло 18 аварий, вследствие которых погибли 19 работников шахт и еще 45 работников получили травмы различной степени тяжести. За 2021-2022 годы на предприятиях АО "АМТ" зафиксировано 4 аварии, при этом пострадал 21 человек, погибли 12 человек.
Недавняя трагедия унесла жизни более 40 горняков и стала одной из крупнейших в истории Казахстана. Шахтеры неоднократно обращались руководству с требованиями поднять зарплату и обеспечить безопасность труда", - подчеркивается в петиции.
Казахстанцы требуют привлечь владельца и управляющего АМТ к уголовной ответственности. Также они призвали не забывать о сотрудниках госорганов, которые должны были проверять условия труда в компании.
Ранее сообщалось, что зарплата управляющего в "АрселорМиттал Темиртау" Палаватху Кришнана Наир Биджа составляла 1 млн тенге в день.
Напомним, ночью 28 октября в Караганде на шахте имени Костенко угольного департамента "АрселорМиттал Темиртау" произошел пожар на глубине около 700 метров. Через некоторое время после возгорания произошел взрыв.
На момент аварии в шахте находились 252 шахтера. Самостоятельно на поверхность поднялись 206 работников.
По информации на 20.00 29 октября, обнаружены тела 45 погибших шахтеров, поиски еще одного шахтера продолжаются.
29 октября было объявлено днем общенационального траура по погибшим шахтерам.
Сразу после аварии президент незамедлительно распорядился прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау". Он также выехал на место трагедии, где встретился с семьями погибших горняков.
Позже президент провел экстренное заседание оперативного штаба, на котором поручил оказать полноценную помощь семьям погибших и пострадавших горняков и провести всестороннее расследование трагедии на шахте.
По словам главы государства, "АрселорМиттал Темиртау" оказалась самой худшей компанией в истории Казахстана с точки зрения сотрудничества. Он поручил бывшему исполнительному директору АМТ Вадиму Басину возглавить предприятие.
Позже Басин сообщил, что смена собственника "АрселорМиттал Темиртау" не отразится на обязательствах перед работниками.
27.10.2023, 20:48 353951
В Алматы установили пропускной режим на дороге Медеу - Шымбулак
Фото: telegram/Almaty_Joly
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Алматы. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На автодороге Медеу - Шымбулак в связи с ликвидацией последствий камнепада установлен пропускной режим, сообщает пресс-служба акимата Алматы.
До запуска канатной дороги въезд будет доступен для электромобилей, а также для пешеходов до 09.00, с 12.00 до 14.30 и после 18.00.
С 1 ноября после запуска канатной дороги въезд будет разрешен для электромобилей до 09.00 и после 18.00. С 13.00 до 14.00 въезд разрешен для спецтранспорта технических служб.
Пеший проход будет доступен по студенческой тропе. Установленный график ограничения движения продлится до 1 декабря.
С 25 октября начались работы по ликвидации последствий камнепада на дороге Медеу - Шымбулак. Сейчас ограничено движение автотранспорта и передвижение пешеходов.
Ранее сообщалось, что в Алматы на дороге Медеу - Шымбулак начались работы по ликвидации последствий произошедшего в апреле камнепада.
27.10.2023, 09:49 375306
Женщина и двое детей погибли при пожаре в Петропавловске: главу семьи подозревают в убийстве
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Петропавловск. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Тела женщины и двоих детей обнаружили при тушении пожара в одном из домов в Петропавловске. Главу семьи подозревают в убийстве.
Неожиданный поворот в громкой истории о гибели 20-летней женщины и двух маленьких детей. Их тела нашли после пожара в одном из частных домов Петропавловска. Спастись тогда удалось лишь главе семьи. Он разбил окно и выскочил на улицу. При этом, по его словам, он пытался вытащить и своих близких. И вот теперь выяснилось, что мужчина задержан по подозрению в убийстве, сообщает Astana.tv.
Полицейские подтвердили, что смерть женщины и детей носит криминальный характер. Дело было переквалифицировано со статьи "Нарушение требований пожарной безопасности" на "Убийство двух или более лиц". Других подробностей полицейские пока не разглашают. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Назначены дополнительные экспертизы. Дело находится на контроле руководства прокуратуры области и департамента полиции.
Данный был зарегистрирован в ЕРДР УЧС Петропавловска СКО по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 292, часть 3, УК РК. 21 октября 2023 года уголовное дело было переквалифицировано на статью 99, часть 2, пункт 1, УК РК. Также следственным управлением ДП СКО по данному факту зарегистрировано дополнительное уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 99, часть 3, УК РК", - проинформировал сотрудник пресс-службы департамента полиции Нурбек Баекин.
Как сообщалось ранее, четверо погибших детей обнаружены при тушении пожара в одном из частных домов в Аягозе.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?