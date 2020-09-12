В Туркестанской области снижены тарифы на услуги подачи воды по распределительным сетям

Туркестан. 11 сентября. Kazakhstan Today -Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Туркестанской области утвердил временные компенсирующие тарифы на услуги подачи воды по распределительным сетям и подачи воды из родника по распределительным сетям для ГКП на ПХВ "Таза су" отдела сельского хозяйства и земельных отношении Казыгуртского района, передает Kazakhstan Today.

По результатам проведенного анализа исполнения тарифных смет субъектом по итогам 2019 года допущено несоблюдение требований подпункта 15) пункта 2 статьи 26 закона РК "О естественных монополиях", в частности исполнение тарифной сметы.

Сумма неисполнения на услуги подача воды по распределительным сетям составила - 186 301 590 тенге, а на услуги подачи воды из родника по распределительным сетям составила - 24 576 990 тенге.

Таким образом, с 1 ноября 2020 года до 1 января 2021 года будет действовать сниженный тариф на услуги подачи воды по распределительным сетям в размере тариф 111,3 тенге за 1 кубометр без НДС или со снижением до 13,6% и с 1 января 2021 года 1 сентября 2021 года в размере тариф 47,9 тенге за 1 кубометр без НДС или со снижением до 67,2%, а на услуги подачи воды из родника по распределительным сетям с 1 ноября 2020 года до 1 ноября 2021 года в размере тариф 10,75 тенге за 1 кубометр без НДС, или со снижением до 87%.

Напомним , инфляция в Казахстане в августе 2020 года составила 0,1%, за январь - август - 4,6%. В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на горячую воду снизились на 5,5%, отопление центральное - на 3,4%, канализацию - на 3,1%, холодную воду - на 2,2%, а на вывоз мусора повысились на 11,1%, на электроэнергию - на 3,5%.

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