В Туркестанской области владелец зоны отдыха поменял русло реки, оставив 14 тысяч людей без воды

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Вот, видите везде коттеджи. До этого в реке была рыба, теперь тут построили бассейны. А это вода, в которой купаются, идет в наши поселки, мы пьем эту воду. У нас безвыходное положение сейчас", - рассказал житель села Кайнар Данияр Калтаев.
Жители неоднократно пытались решить проблему, назначали бизнесмену встречу. Однако предприниматель, по словам жителей семи аулов, не стал прислушиваться к их просьбам, сообщает издание "Отырар".
Страдают от нехватки воды и фермеры. Житель села Теспе Каирбек Жанторе больше 30 лет выращивал арбузы и дыни, однако последние пять лет мужчина лишился своего дохода. Фермер говорит, что сейчас его земля пустует из-за отсутствия воды.
По словам акима Буржарского сельского округа Сергали Кулымбетова, бизнесмен незаконно изменил русло реки.
Мы, когда вышли с официальным письмом в Арал-Сырдарьинскую инспекцию, они ответили, что бизнесмен не имеет права таким образом перенаправлять реку. Мы предупредили их об этом. Какие меры будут предпринимать, мы пока не знаем, это нужно решать с областным акиматом", - сказал чиновник.
Территория, на которой находится зона отдыха, по документам относится к Шымкенту. Чтобы решить проблему, областной акимат направил письмо в городской акимат.
В феврале этого года у этих бизнесменов не было разрешения на строительство. Мы собрались и провели разъяснительную работу по вопросу водоснабжения. И инспекция предупредила, что нужно получить разрешение", - рассказал заместитель руководителя Ордабасинского районного отдела сельского хозяйства Нурболат Бермуратов.
По информации издания, взять интервью у владельца не удалось, бизнесмен не отвечал на звонки. Проблемы жителей выслушал охранник зоны отдыха и пообещал донести их до руководства.
Жители Ордабасинского района намерены жаловаться в столицу, если проблема не решится.
Недропользователи самовольно изменили русло реки для незаконной добычи золота в ВКО.