В Туркестанской области владелец зоны отдыха поменял русло реки, оставив 14 тысяч людей без воды

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ТУРКЕСТАН. 26 ИЮЛЯ - Без воды больше 14 тысяч жителей Ордабасинского района вынуждены жить несколько лет. Как заверили сельчане, бизнесмен - владелец зоны отдыха, решил поменять течение реки, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Вот, видите везде коттеджи. До этого в реке была рыба, теперь тут построили бассейны. А это вода, в которой купаются, идет в наши поселки, мы пьем эту воду. У нас безвыходное положение сейчас", - рассказал житель села Кайнар Данияр Калтаев.

Жители неоднократно пытались решить проблему, назначали бизнесмену встречу. Однако предприниматель, по словам жителей семи аулов, не стал прислушиваться к их просьбам, сообщает издание "Отырар".

Страдают от нехватки воды и фермеры. Житель села Теспе Каирбек Жанторе больше 30 лет выращивал арбузы и дыни, однако последние пять лет мужчина лишился своего дохода. Фермер говорит, что сейчас его земля пустует из-за отсутствия воды.





По словам акима Буржарского сельского округа Сергали Кулымбетова, бизнесмен незаконно изменил русло реки.

Мы, когда вышли с официальным письмом в Арал-Сырдарьинскую инспекцию, они ответили, что бизнесмен не имеет права таким образом перенаправлять реку. Мы предупредили их об этом. Какие меры будут предпринимать, мы пока не знаем, это нужно решать с областным акиматом", - сказал чиновник.

Территория, на которой находится зона отдыха, по документам относится к Шымкенту. Чтобы решить проблему, областной акимат направил письмо в городской акимат.

В феврале этого года у этих бизнесменов не было разрешения на строительство. Мы собрались и провели разъяснительную работу по вопросу водоснабжения. И инспекция предупредила, что нужно получить разрешение", - рассказал заместитель руководителя Ордабасинского районного отдела сельского хозяйства Нурболат Бермуратов.

По информации издания, взять интервью у владельца не удалось, бизнесмен не отвечал на звонки. Проблемы жителей выслушал охранник зоны отдыха и пообещал донести их до руководства.

Жители Ордабасинского района намерены жаловаться в столицу, если проблема не решится.